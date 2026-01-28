Miljarden gespendeerd en geen sneeuw: tóch geen Winterspelen in Saoedi-Arabië

Saoedi-Arabië had zo’n 440 miljard dollar uitgetrokken om onder meer een groots ski-resort te bouwen midden in de woestijn. Uiteindelijk zou in het resort in 2029 de Aziatische Winterspelen georganiseerd worden. Maar het grootste evenement laat het Arabische koninkrijk nu toch aan zich voorbij gaan. In principe gaat het om uitstel van de organisatie, maar men kent het gezegde…Toen Saoedi-Arabië in 2022 de Winterspelen toegewezen kreeg, gingen veel wenkbrauwen omhoog. Want het land in het Midden-Oosten staat nou niet bepaald bekend om zijn koude, sneeuwerige winters. In tegendeel: het sneeuwt zelden in Trojena, het resort-onderdeel van de futuristische stad in aanbouw met de naam Neom.Om alsnog te zorgen voor omstandigheden waardoor er geskied en gesnowboard kan worden, wordt er water gepompt uit de Golf van Akaba, ruim 200 kilometer van Trojena vandaan. Dat water moet daarnaast nog 2 kilometer omhoog om in de heuvels terecht te komen, waar een groot bassin van 140 meter diep het water moet vasthouden waarmee uiteindelijk sneeuw wordt geproduceerd. Probleem: er ligt nog geen druppel water in het bassin.En dus was het al langere tijd duidelijk dat Saoedi-Arabië de spelen helemaal niet kan organiseren in het gebied. Onduidelijk is ook nog wie de spelen dan gaat organiseren. Op zich geen probleem voor het evenement dat zeer onregelmatig wordt gehouden. Afgelopen jaar werd het evenement in China georganiseerd, acht jaar eerder in Japan. Eerder werden China en Zuid-Korea als mogelijke uitvalsbases genoemd voor de Aziatische Winterspelen.Eerder claimden de Saoedi's nog een klein succes in Trojena. Het lukte om een testpiste aan te leggen van 400 meter lang. De beelden ervan zijn dystopisch. Middenin een woestijnlandschap ligt er een enorme hoop sneeuw, waarop uiteindelijk wintersport bedreven moet worden.Trojena maakt onderdeel uit van Neom, een enorm prestigeproject van het koningshuis van Saoedi-Arabië. Binnen Neom moet ook een stad komen van 170 kilometer lang, dwars door de woestijn. De stad heeft een breedte van slechts 200 meter en gaat 500 meter de hoogte in. De ambitie is dat er 9 miljoen mensen komen te wonen. Het zijn allemaal ambities. Volgens The Financial Times heeft kroonprins Mohammed bin Salman een deel van de plannen onlangs flink gewijzigd, waardoor de plannen een stuk haalbaarder moeten zijn.