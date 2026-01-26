Poolse man probeert twee keer met bowlingbal in te breken bij slijterij

Je zou kunnen stellen dat een koevoet of explosief effectievere middelen zijn waarmee je op illegale wijze een winkel zou kunnen betreden, maar een Poolse man in Roosendaal had een geheel andere manier. Hij gebruikte namelijk een bowlingbal. En nee, dat deed hij niet één, maar twee keer. Hij zit inmiddels achter de tralies.



De politie kreeg in de nacht van vrijdag op zaterdag een melding van een verdachte situatie bij een slijterij in het Brabantse Roosendaal. Eenmaal daar troffen ze een 32-jarige Pool aan, die op een deur stond te beuken met de bal. Hij maakte zich nog uit de voeten, maar kwam niet ver: een agent greep hem bij de arm toen hij probeerde te vluchten over een bouwhek.



Hij kreeg na het voorval een drietal boetes: voor het niet tonen van een identiteitsbewijs, voor het in bezit hebben van inbrekersgereedschap (deze spullen had hij naast de bowlingbal bij zich) en voor het betreden van verboden terrein. Er was volgens de politie geen schade ontstaan aan de deur van de slijterij.



Eind goed, al goed zou je zeggen. Maar niets bleek minder waar: zondagnacht probeerde hij het opnieuw, bij dezelfde slijterij. "Op de camera was een man te zien die ons wel bekend voor kwam...", schrijft de politie in een op humoristische wijze geschreven Instagrampost, die ook begeleid gaat met een AI-foto die de inbreker opnieuw te kakken zet:



De politie kwam met meerdere eenheden ter plaatse, waardoor ze de man opnieuw op heterdaad hebben kunnen betrappen. "Deze keer was er genoeg aanleiding om hem voor poging inbraak aan te houden. Hij is vannacht overgebracht naar het cellencomplex in Breda en heeft daar de nacht doorgebracht", aldus de politie.



Ook voegt de politie nog een serieuze voetnoot toe aan de post: "Uiteraard is het nu gemakkelijk om te reageren in de trend van 'had hem dan maar vastgezet'. Echter werkt het Nederlandse rechtssysteem zo niet. Er zijn regels opgesteld over het vasthouden van verdachten. Hier moeten wij ons aan houden."



De bowlingbalinbreker is zondag gehoord door de recherche.

