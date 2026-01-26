A2 bij Breukelen korte tijd deels dicht door kraanvogels op de weg

Op de A2 bij Breukelen in de richting van Utrecht zijn enkele rijstroken korte tijd afgesloten geweest omdat er kraanvogels op de weg zaten. De ANWB laat aan RTV Utrecht weten dat een kraanvogel was doodgereden en een andere vogel in de buurt bleef.Kraanvogels leven in paren en de vogels waren ook zondagochtend met z'n tweeën. Een getuige laat aan de regionale omroep weten dat de andere vogel rond de snelweg bleef cirkelen en er "heel zielig bij stond te kijken".Een weginspecteur en de dierenambulance probeerden de levende vogel vanochtend te pakken te krijgen, maar dat lukte niet. Uit voorzorg ging de weg deels dicht.Op camerabeelden die Rijkswaterstaat op X deelde is te zien dat de kraanvogel zich niet makkelijk liet vangen;De dode vogel lag bij de middenberm en de levende vogel ging daar iedere keer naartoe, zegt een woordvoerder van de dierenambulance tegen RTV Utrecht. In overleg is het kadaver naar de zijkant verplaatst, zodat de andere vogel erbij kan komen en niet meer op of rond de snelweg gaat zitten.De vogel raakte volgens de dierenambulance erg gestrest van de situatie. "Normaal gesproken nemen we zo'n kadaver mee", aldus de woordvoerder. "Maar hij bleef naar de plek waar het kadaver had gelegen trekken, en over de snelweg vliegen en terugkomen. Uiteindelijk liep hij tussen de auto's in."De weg is inmiddels weer vrijgegeven. Omdat de vogel nog wel in de buurt is, moet het verkeer tussen Breukelen en Maarssen in de richting van Utrecht voorlopig langzamer rijden.In het westen van Utrecht zitten sinds enige tijd twee grijze kroonkraanvogels. De vogelsoort komt normaal gesproken alleen voor in Afrika. Het is niet direct duidelijk of een van deze dieren dood is. De twee vogels op de snelweg zijn geringd en de herkomst van het paar wordt onderzocht, aldus Rijkswaterstaat.Volgens de dierenambulance komt het dier in ieder geval bij iemand vandaan. "Want dit soort kraanvogels komt niet in de natuur voor", zegt de woordvoerder. Eigenlijk had 'ie twee ringen moeten hebben."