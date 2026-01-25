Crocs komt met Lego-schoenen die wel vier keer zo groot zijn als je voeten, en dat voor 200 euro

De een vindt ze geweldig, de ander vindt ze afschuwelijk. De Amerikaanse maker van plastic klompen Crocs brengt een wel heel bijzondere schoen op de markt in de hoop de dalende verkoopcijfers te keren. Voor 199,99 euro kun je binnenkort de gigantische rode Lego-klompen kopen.De schoen is ongeveer vier keer zo groot als je voet, dus voor een lange wandeling lijken de nieuwe Crocs niet geschikt. Toch verwacht het Amerikaanse merk de verkoop van zijn klompen weer aan te jagen met de verkoop van de enorme rode Lego‑schoenen.Die lijken vooral bedoeld te zijn als verzamelobject voor echte fans, die dolgraag de door hen zo geliefde steentjes aan hun voet willen dragen. Elk paar zal een ‘Lego‑minifiguur met vier paar eigen miniatuur Crocs-schoenen’ bevatten. Daarvoor moeten kopers diep in de buidel tasten. De rode muilen worden vanaf 16 februari verkocht voor 199,99 euro. Ter vergelijking: normale Crocs koop je al vanaf 29,99 euro.De eerste Lego-Crocs maakten hun debuut tijdens Paris Fashion Week. Daar werden ze gedragen door rapper Tommy Cash.