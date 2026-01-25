Bijna 70 jaar nadat hij werd geëxecuteerd voor moord en verkrachting is de naam van de Amerikaan Tommy Lee Walker postuum gezuiverd. Het Openbaar Ministerie erkent nu dat hij helemaal niets met de zaak te maken had.
Zijn zoon Edward Lee Smith, geboren op de dag van de moord, is blij dat er na al die jaren rechtvaardigheid is. "Het brengt hem niet terug, maar nu weet de wereld wat wij altijd al wisten: dat hij een onschuldig man was. Dat brengt vrede." Smith had in 2022 gevraagd om herziening van de zaak.
De 19-jarige Lee
was in januari 1954 opgepakt voor de dood van Venice Parker (31). Zij was van haar werk onderweg naar huis toen ze bij een busstation werd neergestoken en verkracht. Hoewel ze volgens omstanders te zwaar gewond was om nog te praten, getuigde een agent dat ze met haar laatste woorden een zwarte man als dader had genoemd.
Daarmee werd de zaak verbonden aan een reeks aanrandingen door een zwarte man die de stad Dallas al maanden in de greep hield. De politie stond onder grote druk om de zaak op te lossen en arresteerde honderden zwarte mannen in de zoektocht naar de dader. Vier maanden na de moord werd Lee opgepakt na een twijfelachtige tip.
De tiener had geen strafblad en tien getuigen boden hem een alibi voor de avond van de moord: hij was in het ziekenhuis voor de geboorte van zijn zoon. Agenten logen echter dat er wel bewijs was en zetten hem met harde verhoormethoden onder druk tot hij valselijk bekende. Het verslag van zijn eerste bekentenis moest hij onder druk nog aanpassen omdat er feitelijke onjuistheden in stonden.
Het hoofd van de politie bleek later betrokken te zijn geweest bij valse bekentenissen van andere zwarte mannen. Lee zei dat hij had gevreesd voor zijn leven vanwege de methodes van de commissaris, een oud-lid van de Ku Klux Klan. Als zwarte man in het Amerikaanse Zuiden zal hij hebben gevreesd te worden gelyncht voor de moord op een witte vrouw.
Ondanks al deze misstanden veroordeelde een volledig witte jury Lee in enkele uren tot de dood. In mei 1956 ging hij naar de elektrische stoel. Zijn zoon Edward Lee Smith had hem toen één keer mogen zien, als 2-jarige.
"Het was moeilijk om op te groeien zonder vader. Als andere kinderen het op school over hun vaders hadden, had ik niks te vertellen", zegt Smith in reactie op de zuivering van zijn vaders naam. "Ik ben 72 jaar oud en mis mijn papa nog altijd."
Op de bijeenkomst waar het OM van Dallas officieel erkende dat Lee onterecht was gedood, ontmoette Smith ook Joseph Parker, zoon van de vermoorde Venice Parker. "Het spijt me wat er is gebeurd", zei hij tegen Lee na een omhelzing. Die condoleerde op zijn beurt Parker.
Het Innocence Project, dat heeft geholpen de zaak recht te zetten, zegt dat de Amerikaanse justitie nog altijd kampt met hetzelfde structurele racisme als toen. "Zwarte mannen worden nog altijd onevenredig veel onterecht veroordeeld bij halsmisdaden, zeker als er witte slachtoffers zijn. De kans is 7,5 keer groter dan bij witte verdachten."
Ook Parker vindt dat er een les te trekken is uit de zaak. "We moeten proberen niet dezelfde fout te herhalen. Dat er een onschuldig leven verloren is gegaan, is onrechtvaardig."
