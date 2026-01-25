Waar Maar Raar
jaargang
-25
- laatste artikel
25-1 18:00
-
77260
artikelen -
Home
Forum
Lid worden
Leden
Gebruikersnaam:
Wachtwoord:
Login onthouden
Login via:
Wachtwoord
vergeten
.
Voorwaarden & huisregels
«
Minister Paul manipuleert met foutieve cijfers over pensioenstijging van 14 procent
Sluizen en gemalen onvoldoende beschermd tegen hack
»
Koppel kocht vervallen kerk om droomhuis van te maken maar ontdekt 83 lijken onder de vloer
Een Brits koppel kocht een vervallen kerk op om er hun droomhuis van te maken. Maar die droom veranderde al snel in een nachtmerrie. Onder de vloerpla
lees verder bij De Telegraaf »
Emmo
25-01-26 - ©
De Telegraaf
Tweet
Gerelateerde artikelen
»
Bruid maakt baby vast aan trouwjurk
»
Plavuizen vloer komt ineens omhoog, bewoners woning uit
»
Koppel ontdekt gigantisch Monopoly-spel tijdens renovatiewerken
»
IJskoud avontuur: behulpzame Amerikaan stort binnenshuis in metersdiepe waterput
»
Menselijke resten in muur woning blijken van bewoonster
»
Walburgiskerk verkocht
»
Delfzijlster woning krijgt tweede leven als kerk in Albanië
»
Koppel ontdekt vloer van 22.000 euro op zolder
Reacties
25-01-2026 12:36:35
Emmo
Stamgast
WMRindex: 71.619
OTindex: 28.838
Weer eens wat anders dan een "Skeleton in the closet".
25-01-2026 12:50:54
allone
Oudgediende
WMRindex: 54.217
OTindex: 96.954
Is dat niet normaal? Vroeger werden mensen in de kerk begraven?!
25-01-2026 15:01:27
Emmo
Stamgast
WMRindex: 71.619
OTindex: 28.838
Quote
@allone
:
Vroeger werden mensen in de kerk begraven?!
Yep. Dat kostte een hoop duiten en wegens plaatsgebrek werd er nog wel eens ondiep begraven. Daar komt de uitdrukking "Rijke Stinkerds" vandaan.
25-01-2026 15:58:03
Sjaak
Moderator
WMRindex: 22.026
OTindex: 58.888
@allone
: Er werd vroeger wel in de kerk begraven, maar dan was er geen houten vloer boven volgens mij. De grafstenen vormen de vloer in middeleeuwse kerken.
Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.
Meld je
nu
aan.
Login via:
WMRphp ver. 7.1
secs -
Smalle versie
-
terug naar boven