Koppel kocht vervallen kerk om droomhuis van te maken maar ontdekt 83 lijken onder de vloer

Een Brits koppel kocht een vervallen kerk op om er hun droomhuis van te maken. Maar die droom veranderde al snel in een nachtmerrie. Onder de vloerpla

Reacties

25-01-2026 12:36:35 Emmo

Stamgast



WMRindex: 71.619

OTindex: 28.838

Weer eens wat anders dan een "Skeleton in the closet".

25-01-2026 12:50:54 allone

Oudgediende



WMRindex: 54.217

OTindex: 96.954

Is dat niet normaal? Vroeger werden mensen in de kerk begraven?!

25-01-2026 15:01:27 Emmo

Stamgast



WMRindex: 71.619

OTindex: 28.838

@allone :

Vroeger werden mensen in de kerk begraven?! QuoteVroeger werden mensen in de kerk begraven?! Yep. Dat kostte een hoop duiten en wegens plaatsgebrek werd er nog wel eens ondiep begraven. Daar komt de uitdrukking "Rijke Stinkerds" vandaan.

25-01-2026 15:58:03 Sjaak

Moderator



WMRindex: 22.026

OTindex: 58.888

@allone : Er werd vroeger wel in de kerk begraven, maar dan was er geen houten vloer boven volgens mij. De grafstenen vormen de vloer in middeleeuwse kerken.

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.