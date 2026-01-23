Waar Maar Raar
25
Vakbond wil arbeidsrechten voor dieren in de veehouderij
»
Schijn bedriegt: bedelende zwerver blijkt al jaren steenrijk
Indore- Ambtenaren in India hebben een opmerkelijke ontdekking gedaan. Een zwerver die van straat is gehaald, blijkt lang niet zo arm als gedacht. In
lees verder bij De Telegraaf »
De Paus
23-01-26 - ©
De Telegraaf
Reacties
23-01-2026 19:04:10
submarine
Erelid
WMRindex: 1.308
OTindex: 495
Klagers geen nood, pochers geen brood.
23-01-2026 19:52:36
De Paus
Oudgediende
WMRindex: 14.143
OTindex: 20.307
S
Wij hebben in Vaticaanstad nog wat goud nodig.
Dus snel naar de Rooms-katholieke kerk en lekker volstoppen die kerkenzakjes.
