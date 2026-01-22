Ulftse Legotheek vraagt Legosets: We zoeken mensen die een steentje bijdragen

ULFT - Een boek leen je bij de bibliotheek, spellen en speelgoed bij een spelotheek. Voor LEGO kun je in Ulft binnenkort terecht bij een legotheek. Een groep vrijwilligers is daar druk bezig om alles op te zetten. En ze kunnen nog wel wat LEGO gebruiken. Daarom roept de stichting mensen op hun oude sets te doneren.



“Wat gebeurt er met de meeste legosets? Die bouw je één keer op, dan laat je hem even staan om naar te kijken en vervolgens belanden ze in een doos op zolder en komen daar vrijwel nooit af”, zegt Daan Peters, penningmeester van de legotheek, tegen streekomroep REGIO8. “Op een gegeven moment gaan die sets in de weg liggen, ze zijn bij ons zeer welkom. Hier liggen ze absoluut niet in weg. Ook losse blokjes zijn meer dan welkom.”



De stellingen zijn nu vooral gevuld met technisch LEGO, in bruikleen uit een privécollectie. Daarnaast is er ook al een aantal donaties, zegt de penningmeester: "We kunnen nu zo’n 120 tot 140 legosets kopen, daarmee komen we een heel eind. Maar meer keuze is altijd beter.”



Het concept legotheek is niet nieuw; in Eefde vierde de legotheek recent het tienjarig bestaan. Peters: “Mijn schoonmoeder zag het concept in Eefde en besloot daar wat mee te doen. Zij is de grote kartrekker.” Zijn schoonmoeder is altijd betrokken geweest bij maatschappelijke organisaties. “Daar past dit ook wel bij, dit concept is vooral gericht op de minima. Kinderen die niet tientallen euro’s uit kunnen geven aan een eigen legoset.”



De Ulftse legotheek hoopt begin maart de deuren te openen. “Het is mooi om te zien hoe het echt door de samenleving wordt gedagen. Steeds meer mensen en bedrijven dragen hun steentje bij. In de vorm van geld, LEGO of als vrijwilliger. Ik denk dat we zo een hele mooie maatschappelijke bijdrage leveren in Ulft.”

Reacties

22-01-2026 18:20:51 allone

Oudgediende



Dus daar leen je LEGO? 🤔

