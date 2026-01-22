Papa speelt verstoppertje: voortvluchtige moordenaar verraden door 6-jarige dochter

Een voortvluchtige moordenaar (35) is in Polen op een pijnlijke manier tegen de lamp gelopen. De kinderlijke eerlijkheid van zijn 6-jarige dochter leidde de politie rechtstreeks naar zijn schuilplaats. „Papa speelt verstoppertje.”



Het voorval speelde zich af in Wola Krzysztoporska, een gemeente op een uurtje rijden van de grote stad Lodz in het midden van Polen. De lokale politie had informatie ontvangen dat een voortvluchtige crimineel zich in een specifiek appartement in de regio zou bevinden.



Het ging niet om een kleine crimineel: de 35-jarige man was veroordeeld voor moord en moest nog een celstraf van maar liefst vijftien jaar uitzitten, maar was van de radar verdwenen.



Toen de agenten maandag aan de deur klopten, deed een 33-jarige vrouw open, schrijven Poolse kranten als Fakt en Onet. De vrouw ontkende in alle toonaarden dat haar partner aanwezig was. Ze bleef nerveus volhouden dat ze alleen thuis was met haar dochtertje. De agenten vertrouwden het zaakje niet en besloten de woning toch te doorzoeken.



Terwijl de agenten de kamers inspecteerden, spraken ze het 6-jarige meisje aan dat in de woonkamer was. Op de vraag of ze wist waar haar vader was, gaf het kind een antwoord dat de politie niet snel zal vergeten. Ze wees naar de grote, ingeklapte slaapbank in de kamer en zei doodleuk: „Papa speelt verstoppertje.”



De agenten richtten hun aandacht direct op het meubelstuk. Toen ze het zitgedeelte van de slaapbank omhoogklapten, vonden ze inderdaad de gezochte moordenaar. Hij is overgebracht naar de gevangenis om zijn straf van vijftien jaar uit te zitten.



Voor de moeder dreigen de gevolgen ook ernstig te zijn. Omdat ze de politie bewust om de tuin probeerde te leiden en een gezochte crimineel hielp onderduiken, riskeert ze volgens de Poolse wetgeving een gevangenisstraf die kan oplopen tot vijf jaar.

Reacties

22-01-2026 14:03:22 Spotcatus









En dan is dat eerlijke dochtertje de pineut als beide ouders vastzitten!

22-01-2026 14:35:06 Emmo











Het kind zal hetzij bij familie (grootouders, ooms, tantes) of in een weeshuis worden ondergebracht neem ik aan. @Spotcatus : Dat hadden deze liefdevolle ouders zich mogen realiseren. Wie z'n gat verbrandt moet op de blaren zitten.Het kind zal hetzij bij familie (grootouders, ooms, tantes) of in een weeshuis worden ondergebracht neem ik aan.

22-01-2026 15:55:11 allone











Ik hoop maar dat ze niet ook celstraf krijgt.

Hoewel dat misschien beter is voor de dochter? Domme moederIk hoop maar dat ze niet ook celstraf krijgt.Hoewel dat misschien beter is voor de dochter?

