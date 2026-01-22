Duitse ambulancebroeders veroorzaakten bewust ongelukken, celstraffen tot twaalf jaar

Twee Duitse ambulancebroeders zijn veroordeeld tot jarenlange celstraffen, omdat ze ongelukken veroorzaakten om de slachtoffers daarna te kunnen helpen. Het duo heeft meermaals betonplaten en ook een boomstam van een viaduct op de snelweg gegooid. Ze kregen elf en twaalf jaar gevangenisstraf voor poging tot moord en gevaarlijk gedrag in het verkeer.



Volgens de Duitse krant Bild werden de twee gedreven door hun ambitie om te worden gezien als redders. De mannen waren 23 en 32 jaar oud. Eén van de twee deed zich bij een ongeluk zelfs voor als spoedarts.



Door de bizarre acties van het duo raakten in totaal 22 voertuigen beschadigd. Ook vielen er meerdere lichtgewonden, maar geen zwaargewonden of doden. De twee voerden hun acties uit op snelwegen in de Duitse deelstaten Nedersaksen, Beieren en Thüringen.



De 23-jarige dader vertelde op de zitting spijt te hebben van zijn acties. "Ik moet mijn verantwoordelijkheid nemen. Ik schaam me ontzettend diep voor wat ik heb gedaan. We hebben elkaar opgejut. Ik voelde me waardevol als ik anderen hielp."



De andere verdachte ontkende zijn betrokkenheid in eerste instantie. Maar de rechter vond bewijs voor zijn betrokkenheid nadat er dashcambeelden waren opgedoken waarin de twee het hadden over het gooien van objecten naar de auto's.



Alleen al bij één ongeval raakten acht automobilisten betrokken toen het duo onderdelen van een bouwplaatsafzetting van een viaduct naar beneden gooide.

Reacties

22-01-2026 13:26:03 allone

Oudgediende



Ik voelde me waardevol als ik anderen hielp. wat een idioten. Ongelukken veroorzaken is geen helpen.

wat een idioten. Ongelukken veroorzaken is geen helpen.

22-01-2026 14:01:59 Spotcatus

Senior lid

Wnplts: Ede

allone: Dit dan ook was van de regen in de drup helpen. Of in de vernieling helpen.

