Skelet van man gevonden in Belgische kelder, was al ruim 20 jaar vermist

In de kelder van een woning in het Belgische Vorst is het skelet gevonden van een man die al jarenlang vermist werd. Dat gebeurde afgelopen zomer al, maar nu is pas duidelijk om wie het gaat. Het blijkt Redzep Rahmanovski te zijn, van wie al 22 jaar niets meer van was vernomen.Tijdens renovatiewerkzaamheden, op 16 juli 2025, deden bouwvakkers een lugubere ontdekking. In de kelder van een woning werd een skelet gevonden. Het lichaam was in dusdanige staat dat het lange tijd onduidelijk was om wie het ging.Vandaag laat de politie weten dat ze na onderzoek nu meer weten over de identiteit van de man. Het gaat om Redzep Rahmanovski, afkomstig uit Noord-Macedonië.Op 16 juli 2003 werd hij voor het laatst gezien, toen was hij 26 jaar. Hij verliet die dag het restaurant in Brussel waar hij werkte. Sindsdien ontbrak ieder spoor van hem, tot de vondst van het lichaam precies 22 jaar later.De politie roept nu iedereen op die meer informatie heeft over de zaak, om zich te melden.