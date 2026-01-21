Met pensioen, maar nog altijd scherp: speurhond Jax vindt portemonnee tijdens uitlaten

Een oude hond kun je geen nieuwe trucjes leren, maar de trucjes die de gepensioneerde diensthond Jax tijdens zijn carrière heeft geleerd, bleken op zijn oude dag nog meer dan genoeg. Tijdens het uitlaten kwam de oud-politiehond terug met een portemonnee vol persoonlijke bezittingen.



Jax werd eind vorige week uitgelaten door zijn baasje toen de hond plotseling een geur oppikte tussen een heg. De viervoeter begon met zijn neus door de bladeren te snuffelen en begon te graven. Al snel zag het baasje dat de hond aansloeg op een portemonnee.



Het was vervolgens een koud kunstje om de eigenaar te achterhalen en te bellen. Die wist op dat moment nog niet eens dat hij zijn portemonnee was verloren. Uiteindelijk werd de beurs teruggebracht bij de rechtmatige eigenaar en kon Jax thuis een beloning in ontvangst nemen.

