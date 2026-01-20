Albert Heijn legt hondenvoer in verkeerde schap: Snackspert at het nietsvermoedend op
Snackexpert Eke Bosman schrijft al tien jaar reviews over de beste snacks van Nederland. Van verse frituursnacks tot de lekkerste broodjes uit een specifieke stad en diepvriesdumplings uit de supermarkt: Eke schrijft, blogt en proeft. Maar gisteren ging het even flink mis tijdens De grote hotdog-supermarkttest.
Onder het account Snackspert reviewt Bosman wekelijks snacks op Instagram. Waar hij de afgelopen weken nog bezig was met loaded fries uit Den Haag, cordon bleu-balletjes van Lidl en een biefstuk-Bali-paasei van Jamin — in samenwerking met restaurantketen Loetje — was het gisteren tijd voor een grootschalige hotdogtest.
Zoals gebruikelijk haalde Bosman zoveel mogelijk hotdogs in huis, van uiteenlopende merken. Unox, Wikinger, Kamar, Mr. Goodlad’s, Wahid en Coertjens kwamen voorbij. Ook de huismerken van Albert Heijn, Plus en Jumbo werden getest.
Hoewel de video sterk begint, gaat het bij de hotdog van Mr. Goodlad’s
volledig mis. In de ranking eindigt deze op de laatste plaats. 'Oh, het spijt me verschrikkelijk, maar ik vind deze echt heel goor', reageert Bosman zodra hij een hap neemt. Dat blijkt niet zonder reden: het gaat om een hotdog voor honden, die in het verkeerde schap bleek te liggen. Bosman zelf komt hier pas achter als meerdere volgers onder zijn video hierop reageren.
Bosman is bovendien niet de enige die de fout maakte. Zo schrijft @nickdekruijk: "Ik heb ze bij de Appie XL in Utrecht Overvecht ook zien liggen. Ik moest even goed kijken, maar zag gelukkig op tijd dat het hondenvoer was." Ook @jarine73 deelt haar ervaring: "Die had ik eerder dit jaar ook bijna gekocht bij de Albert Heijn XL in Alkmaar. Ik kwam er net op tijd achter en heb ze aan de overbuurman gegeven. Die heeft honden."
Een andere gebruiker, @berryvdvegt, schrijft: "Dit had ik bijna aan mijn zoontje van vier gegeven. De klantenservice van Albert Heijn vond het allemaal heel normaal en deed er niets mee, terwijl het gewoon tussen de hotdogs lag." In een latere reactie voegt hij daaraan toe: "Albert Heijn doet hier weinig aan. Ze vonden het niet zo erg. Ik ben blij dat mijn zoontje er niet ziek van is geworden."
Albert Heijn zelf reageerde onder de video: "Ik snap de verwarring wel over Mr. Goodlad's".
Ook kwam de woordvoerder met een reactie: "We hebben direct met Eke contact opgenomen en gelukkig kon hij er om lachen. Bij de winkel waar hij is geweest lag het product per ongeluk in het verkeerde schap. We zorgen dat er bij alle winkels een extra controle plaatsvindt om herhaling te voorkomen. We nemen de signalen in de winkels en bij onze klantenservice uiterst serieus en zijn goed bereikbaar voor klanten als ze vragen of zorgen hebben".
aan.