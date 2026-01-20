LSD geprint als Pokémonkaarten: vijf verdachten aangehouden

De politie heeft in het Limburgse Vaals vijf verdachten aangehouden op verdenking van drugshandel. Daarbij zijn onder meer LSD-vellen aangetroffen die waren geprint als Pokémonkaarten, meldt de politie.



Drie verdachten werden aangehouden toen zij elkaar ontmoetten in een auto. Het gaat om twee mannen uit Vaals van 24 en 27 jaar oud en een 29-jarige man uit het Belgische Sankt Vith.



In de auto trof de politie vijftien envelopjes cocaïne, honderd xtc-pillen en 220 gram amfetamine aan. De drie inzittenden zijn direct aangehouden.



Bij een doorzoeking van een woning in Vaals vond de politie nog eens 250 verpakkingen erectiepillen, 240 xtc-pillen, 900 gram amfetamine en LSD-vellen die waren geprint als Pokémonkaarten.



In de woning werd een 21-jarige vrouw uit Vaals aangehouden.



Minderjarige meldt zich

De vijfde verdachte, een minderjarige jongen uit Vaals, meldde zich later zelf bij het politiebureau.



Volgens de politie kwam het onderzoek op gang met hulp van buitenlandse politiediensten.

