19-01-2026 19:15:55

Quote:

Mensen zien het nut van spitsmijden wel in, maar om het in hun eigen dagelijkse leven in te passen is ingewikkelder. Bovendien ervaren sommige mensen nog de druk om 'op tijd op kantoor te zijn', schrijven de onderzoekers.

Als een reclame campagne geen effect heeft kun je die centen wel in de zak houden. Misschien is er toch wat anders aan de hand dan alleen maar de wens van de automobilist:Gebrek aan geschikt en betaalbaar openbaar vervoer, start en stoptijden in de diverse werkorganisaties en meer.Mensen zijn niet altijd vrij om te beginnen en te stoppen wanneer een overheid dat voor gewenst houdt.Dit zijn natuurlijk een aantal open deuren die iedereen met een natte vinger kan verzinnen.