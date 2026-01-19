Grafsteen bij kringloop binnengebracht: Dit voelt niet goed

De eigenaar van een kringloopwinkel in Aalsmeer stond raar te kijken: er is een grafsteen binnengebracht. "Dat voelt niet goed", zegt hij erover.De steen is gebracht naar de kringloopwinkel aan de Lakenblekerstraat, bevestigt ondernemer Gideon Italiaander aan RTL Nieuws.Hij deed vandaag een oproep via zijn social media. Hij plaatste een foto van de grafsteen van een vrouw, die in 1896 is geboren en in 1989 is overleden."Kent u deze steen, of weet u bij wie hij hoort? Dan horen we dat heel graag. We behandelen hem met alle respect." Italiaander wil de steen graag terugbrengen naar de juiste familie of nabestaanden.