Kinderen van Oscar oog in oog met overvaller in eigen tuin: Jij bent Sinterklaas niet

Wat begon als een rustige zaterdagmiddag, veranderde voor Oscar [48] en zijn gezin in een angstaanjagende ervaring die hun huis plotseling tot middelpunt van een politieactie maakte. Na een overval op een juwelier aan de Middenweg Oost in Amsterdam sloeg de verdachte op de vlucht en belandde hij via de daken in de tuin van het gezin. En daar greep de politie in.De overval vond rond 16.30 uur plaats. De man kwam de juwelierszaak binnen met een mes en bedreigde het personeel en een aanwezige klant. Daarna vluchtte hij via de achterdeur en probeerde hij te ontkomen door over de daken te rennen. De politie zette direct de achtervolging in, ondersteund door een helikopter.Oscar was op dat moment thuis met zijn vier kinderen. Hij stond in de slaapkamer op de eerste verdieping en keek uit het raam. "Ik zag een man op het dak van onze schuur staan, met een bivakmuts op. Ik wist meteen: dit is niet normaal. Dit is geen buurjongen die zijn bal uit de tuin komt halen", vertelt hij aan RTL Nieuws.In de tuin speelden op dat moment zijn achtjarige dochter Fien en een vriendin van haar. Ook zij zag de man. "Ze zei tegen hem: 'Jij bent Sinterklaas niet'", vertelt Oscar. "Toen had ik door dat hij waarschijnlijk in onze tuin wilde springen om verder te vluchten."Oscar belde direct 112. "Ik zei: kom zo snel mogelijk. Ze waren al gealarmeerd, maar wisten nog niet precies waar hij was." Om te voorkomen dat de man daadwerkelijk in de tuin zou springen, probeerde Oscar hem af te schrikken. "Ik riep: als je springt, maak ik de hond los. We hebben helemaal geen hond, maar ik wilde hem bang maken."Boven het huis cirkelde ondertussen een politiehelikopter. Dat leek effect te hebben. "Hij werd moedeloos", zegt Oscar. "Hij gooide spullen weg. Ik weet niet wat voor spullen het waren."Op dat moment rende zijn Fien naar de straat, waar agenten stonden. Ze riep dat de verdachte bij hun in de tuin op het dak stond. Niet veel later stormde de politie het huis binnen. "Ze kwamen met pistolen, een hond en tasers. Dat was enorm indrukwekkend, vooral voor de kinderen."De man sprong uiteindelijk alsnog naar beneden, werd in de boeien geslagen en via het huis van Oscar afgevoerd. "Het was heel heftig. De kinderen waren doodsbang."De verdachte werd in de boeien geslagen en via het huis van Oscar afgevoerd.Vooral zijn 11-jarige dochter Emma had het er moeilijk mee, vertelt ze. "Ik dacht eerst dat het nep was. Het gebeurde zo plotseling. Ik zat gewoon te chillen op mijn telefoon. Toen papa de politie belde, ging ik kijken en dacht ik: dit is niet normaal."Vooral de politiehond en de wapens maakten indruk. "Het was heel eng. Ik kon die nacht lastig slapen. Het voelt nog steeds een beetje alsof het nog gaande is."Diezelfde avond kwamen agenten langs bij het gezin. Ze namen de tijd om met de kinderen te praten en brachten knuffels mee. "Ze deden er alles aan om te voorkomen dat het een traumatische ervaring werd", zegt Oscar. "Dat was echt heel fijn."Volgens hem gaat het inmiddels beter met de kinderen. "Ze vonden het spannend, maar zijn ook trots. Ze krijgen complimenten en maken tekeningen voor de politie. Dat komt echt door hoe lief en rustig de agenten met hen omgingen."