Trump: permanente zetel Board of Peace kost 1 miljard dollar

De Amerikaanse president Donald Trump wil dat landen minimaal 1 miljard dollar betalen om permanent lid te worden van de nieuwe internationale vredesraad, de zogenoemde Board of Peace. Dat blijkt uit een concepthandvest dat is ingezien door persbureau Bloomberg.



Volgens het concept wordt Trump de eerste voorzitter van de Board of Peace en bepaalt hij welke landen als lid worden uitgenodigd. Besluiten worden genomen bij meerderheid, maar blijven onderworpen aan goedkeuring van de voorzitter.



In het concepthandvest staat dat lidstaten in principe een termijn van maximaal drie jaar krijgen. Die beperking geldt niet voor landen die binnen het eerste jaar na inwerkingtreding van het handvest meer dan 1 miljard dollar contant bijdragen aan de vredesraad.



De Board of Peace vormt een belangrijk onderdeel van de tweede fase van Trumps vredesplan voor Gaza. De raad moet toezicht houden op het overgangsbestuur in het gebied.



In het handvest wordt de organisatie omschreven als een internationale raad die moet zorgen voor stabiliteit, herstel van bestuur en duurzame vrede in conflictgebieden.



Trump heeft al meerdere wereldleiders uitgenodigd om deel te nemen aan de Board of Peace, onder wie de Canadese premier Mark Carney en de Argentijnse president Javier Milei.



Volgens Bloomberg zijn ook verschillende Europese landen benaderd. De raad zou officieel worden opgericht zodra drie landen het handvest hebben ondertekend.

Reacties

19-01-2026 12:06:43 omabep

Oudgediende



WMRindex: 11.198

OTindex: 3.192

Wat is het nu? Permanent of drie jaar lidmaatschap om zijn soort van vrede te verspreiden?



Je kunt zeggen wat je wilt, fantasie heeft hij. Alleen het concept "vrede" begrijpt hij nog niet.



Is zijn bankrekening weer bijna leeg?

