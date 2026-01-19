Fatbiker rijdt op linkerrijstrook A2, melder heeft leven gered

Een opvallende en gevaarlijke situatie op de A2 zaterdagochtend. Daar reed een fatbike over de linkerrijstrook van de snelweg, meldt een wijkagent in Oirschot Carolien Abrahams op Instagram.



Volgens de wijkagent ging het om rijstrook 1, de linkerrijstrook. Juist daar rijden auto's met hoge snelheid. Bij aankomst zagen agenten de fatbiker inderdaad op de rijbaan. Een rood kruis boven de weg was er op dat moment nog niet, wat de situatie extra gevaarlijk maakte.



De agenten handelden snel. De fatbike en de bestuurster werden direct in de politieauto gezet, waarna de weg weer vrijgemaakt kon worden. De bestuurster kreeg een forse boete. In het bericht bedankt de agent nadrukkelijk de melder die de situatie had doorgegeven: "Zij heeft het leven van de fatbiker gered, daar waar de fatbiker de onze in gevaar bracht."

Reacties

19-01-2026 08:12:23 Mamsie

Ik vraag me af met welke snelheid de fatbiker reed. Die moet toch aanzienlijk geweest zijn.

