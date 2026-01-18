China verbruikt recordhoeveelheid stroom door elektrisch rijden en datacenters

China heeft vorig jaar een recordhoeveelheid elektriciteit verbruikt, vooral door de snelle groei van elektrisch rijden en datacenters voor kunstmatige intelligentie (AI). Dat meldt staatszender China Central Television (CCTV) op basis van cijfers van de nationale energieautoriteit.



Het totale stroomverbruik van China steeg in 2025 met 5 procent tot 10,4 biljoen kilowattuur. Daarmee gaat het om het hoogste elektriciteitsverbruik ooit door één land.



Het stroomverbruik lag ruim twee keer zo hoog als dat van de Verenigde Staten en hoger dan het gezamenlijke elektriciteitsverbruik van de Europese Unie, Rusland, Japan en India, aldus CCTV.



Sterke groei bij elektrisch rijden en AI

Het stroomverbruik voor het opladen van elektrische voertuigen en batterijen nam met bijna 50 procent toe. China is de afgelopen jaren massaal overgestapt op elektrisch rijden.



In de IT- en softwaresector, waaronder AI-datacenters, steeg het elektriciteitsverbruik met 17 procent.



Staatsstroombedrijf State Grid Corporation of China liet vorige week weten dat de investeringen in het elektriciteitsnetwerk de komende vijf jaar met 40 procent worden verhoogd om aan de stijgende vraag te voldoen.



Daarnaast bouwt China in hoog tempo nieuwe kern- en steenkolencentrales. Ook wordt de productiecapaciteit van zonne- en windenergie verder uitgebreid.

Reacties

18-01-2026 14:57:23 Emmo

Quote:

Daarnaast bouwt China in hoog tempo nieuwe kern- en steenkolencentrales. En daar gaan we met onze CO2 reductie Quote:

(Nederland is verantwoordelijk voor ongeveer 0,4% van de wereldwijde CO2-uitstoot.) Volgens een zoekopdracht via AI En daar gaan we met onze CO2 reductieVolgens een zoekopdracht via AI

18-01-2026 15:23:08 allone

Okay. Één land. Maar wel het dichtstbevolkte land met 1,4 miljard inwoners. Dus dan is het hoogste gebruik niet zo vreemd

