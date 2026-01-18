Waarom minder fooi geven de mensen in de horeca pijn doet

Steeds meer Nederlanders slaan de fooi over, en dat is slecht nieuws voor de horeca. Fooi is hier nooit een harde plicht geweest, maar wél een belangrijk smeermiddel voor een sector met krappe marges en personeelstekorten. Misschien ken je iemand die in de horeca werkt. Dan weet je: het is hard werken voor weinig geld.

Uit onderzoek van consumentenprogramma Radar blijkt dat inmiddels een op de zeven bezoekers helemaal geen fooi meer geeft na een horecabezoek. Tegelijk vindt ruim een derde van de restaurantbezoekers dat fooien eigenlijk afgeschaft zouden moeten worden.

Digitalisering versterkt die trend. Wie contactloos betaalt, heeft vaak afgerekend voordat hij beseft dat hij de fooi is vergeten, signaleert FNV Horeca. Betaalsystemen met een standaard fooischerm (0, 5, 10 of 20 procent) proberen dat te repareren, maar roepen ook irritatie op: gasten ervaren het als opdringerig als niet zij, maar het pinapparaat om extra geld vraagt.

Voor medewerkers telt elke euro echter mee. In een Amsterdams café waar gasten bij het pinnen automatisch een fooienoptie zien, kiest “bijna iedereen” digitaal voor 20 procent, vertelt de eigenaar; voor zijn team “telt het lekker aan op een dag”. De vraag is dus niet óf we nog fooi geven, maar of we ons ongemak belangrijker vinden dan de waardering – en het inkomen – van mensen die ons eten en drinken verzorgen.

Reacties

18-01-2026 12:20:24 Emmo

Stamgast



WMRindex: 71.530

OTindex: 28.832

Dan moeten de mensen in de Horeca via de CAO goede afspraken maken met de werkgevers. Fooi is hier, anders dan in Amerika, géén verplichting. Bediening is inclusief.

Als ze mij zo'n machinetje voor de neus zouden douwen waarin je geprest wordt om toch vooral een fooi te geven zou ik dat UPH (Uit Pure Hufterigheid) niet doen.

18-01-2026 16:55:49 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 46.663

OTindex: 97.260

Ik heb in mijn werkzame leven als doktersassistente veel dingen voor mensen gedaan die héél wat verdergingen dan borden op een tafel neerzetten.

Maar nooit één cent fooi gehad. Terwijl ook ik geen riant salaris had. Ik bedoel maar....

