Kabinet wil naamswijziging goedkoper maken, zoveel kost het nu

Een naamswijziging wordt goedkoper en daar is ook geen opgaaf van reden meer voor nodig, als het aan het kabinet ligt. Demissionair staatssecretaris Arno Rutte van Justitie en Veiligheid wil op die manier mensen helpen die bijvoorbeeld hun adoptienaam willen wijzigen. De soepelere voorwaarden gelden voor iedereen maar één keer.

Het voorstel van de VVD-bewindsman is onderdeel van een eerder aangekondigde wet waardoor internationale adopties vanaf 2030 stoppen. Het wetsvoorstel ligt tot 7 april in consultatie, wat betekent dat mensen hun mening erover kunnen geven.



Hoewel de maatregel in een wetsvoorstel over adoptie zit, kan iedereen er gebruik van maken. Het kan bijvoorbeeld ook gelden voor nazaten van tot slaaf gemaakte mensen die hun naam willen veranderen. Eerder hadden een aantal gemeenten daar al regelingen voor getroffen.



Een naamswijziging kost nu 800 tot 1000 euro. De staatssecretaris weet nog niet hoeveel het gaat kosten. "Het moet wel kostendekkend blijven, maar het wordt een stuk goedkoper."

