In ruil voor lichamen van dierbaren eist Iraanse regime duizenden dollars

Familieleden van mensen die tijdens de protesten in Iran zijn gedood, zeggen tegen de BBC dat de autoriteiten grote bedragen vragen voordat de lichamen mogen worden meegenomen voor een begrafenis.



In de noordelijke stad Rasjt vertelt een familie aan BBC Persian dat veiligheidstroepen omgerekend 5.000 dollar eisten om het lichaam vrij te geven. In een ander geval moest een familie ongeveer 7.000 dollar betalen om het lichaam van een overleden familielid te kunnen ophalen.



Maar niet iedereen kan zulke bedragen zomaar ophoesten; een bouwvakker in Iran verdient meestal minder dan 100 dollar per maand. Sommige nabestaanden zouden daarom noodgedwongen zonder het lichaam hebben moeten vertrekken.



Daarnaast meldt BBC Persian dat medewerkers van het mortuarium Behesht-e Zahra in Teheran tegen families zeggen dat zij het lichaam kosteloos kunnen meekrijgen als ze verklaren dat hun kind lid was van de paramilitaire Basij-militie – een vrijwillige tak van de Revolutionaire Garde – en door demonstranten is gedood.



Een familielid schreef aan de BBC: 'We werden gevraagd mee te doen aan een pro-regeringsdemonstratie en het lichaam neer te zetten als dat van een martelaar. Daarmee gingen we niet akkoord.'



In een ander incident in Teheran, zo zegt een bron tegen BBC Persian, zouden meerdere families een mortuarium zijn binnengedrongen om zelf lichamen mee te nemen. Ze waren bang dat de autoriteiten de lichamen zouden achterhouden of zonder medeweten van de families zouden begraven.



'Meerdere families, bang dat de autoriteiten de lichamen zouden vasthouden of zonder hun medeweten zouden begraven, forceerden de deur van het mortuarium en haalden de lichamen uit ambulances', zei de bron tegen de BBC.



Volgens diezelfde bron bleven de families daarna nog uren bij de lichamen op de binnenplaats van het ziekenhuis, om te voorkomen dat ze alsnog zouden worden meegenomen. Pas toen er privé-ambulances waren geregeld, konden de lichamen worden vervoerd.



Door een internet- en communicatieblack-out is het moeilijk om een volledig beeld te krijgen van wat er in Iran gebeurt. Internationale mensenrechtenorganisaties hebben geen directe toegang en ook de BBC en andere buitenlandse media mogen van de Iraanse overheid niet in het land zelf verslag doen. Bij de grote protesten en onrust in het land zouden inmiddels duizenden mensen zijn omgekomen.



De mensenrechtenorganisatie Human Rights onderzocht bewijs waaruit zou blijken dat veel demonstranten zijn gedood of gewond geraakt door schotwonden in het hoofd en de romp. 'Wreedheden zullen blijven bestaan, totdat de daders ter verantwoording worden geroepen', aldus programmadirecteur Lama Fakih. Zij roept dringend op tot een speciale zitting van de VN-mensenrechtenraad.

