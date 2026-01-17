Wildcamera legt wezel vast: dijkversterking Ruigekade deels stilgelegd

Een deel van de dijkversterking langs de Ruigekade wordt voorlopig uitgesteld vanwege de aanwezigheid van een beschermde wezel. Dat blijkt uit informatie van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV). Het gaat om een traject van ongeveer 140 meter waar werkzaamheden pas kunnen doorgaan nadat een vergunning is verleend door de provincie Utrecht. Die procedure kan maanden in beslag nemen.



Tijdens aanvullend ecologisch onderzoek, uitgevoerd met wildcamera’s, is meerdere keren een wezel vastgelegd in een bosje langs de dijk. Bewoner Piet Rijlaarsdam, die aan de Ruigekade woont, heeft de beelden zelf gezien. Dit bosje blijkt belangrijk te zijn voor de wezel, die het gebruikt als verblijfplaats. In de provincie Utrecht zijn zulke verblijven beschermd en mogen ze niet zonder vergunning worden aangetast.

Voor de dijkversterking moet de dijk aan de polderzijde worden verbreed en met ongeveer dertig centimeter worden opgehoogd. Daarvoor is het noodzakelijk om het bosje langs de dijk te verwijderen. Volgens ecologen wijst het herhaaldelijk waarnemen van het dier erop dat de wezel zich daadwerkelijk op deze plek ophoudt. Het waterschap neemt geen risico: werkzaamheden binnen enkele meters van het bosje kunnen leiden tot verstoring en mogelijke handhaving door de omgevingsdienst.



Rijlaarsdam zegt dat hij begrip heeft voor de regels, maar vindt het opvallend dat een relatief klein dier zulke grote gevolgen kan hebben voor een groot project. “Het voelt vreemd dat een wezel een heel project kan stilleggen, terwijl de rest van het werk wel doorgaat,” aldus de bewoner.



Thijs Abels van waterschap Amstel, Gooi en Vecht, is namens het waterschap betrokken bij het project, legt uit dat het uitstellen van dit deel van de dijk nodig is om zorgvuldig met de Flora- en faunawet om te gaan. De vergunningaanvraag voor het verwijderen van het bosje en het treffen van maatregelen voor de wezel is inmiddels in voorbereiding. De behandeling door de provincie Utrecht duurt naar verwachting vier tot zes maanden. Aan de vergunning worden voorwaarden verbonden, zoals het beperken van verstoring en het realiseren van een alternatief onderkomen voor het dier.



Het waterschap benadrukt dat het uitstel geen gevolgen heeft voor de waterveiligheid. De dijk is momenteel hoog en sterk genoeg om het water te keren bij hoogwater. De Polder Zevenhoven loopt volgens AGV geen risico. Wel betekent het uitstel dat de aannemer later opnieuw materieel moet inzetten, waarbij rekening wordt gehouden met de al uitgevoerde werkzaamheden.

Reacties

17-01-2026 16:58:08 Emmo

Stamgast



WMRindex: 71.525

OTindex: 28.831

Even "boeh" zeggen naast het bosje en de wezel zoekt een ander stekje op. Probleem opgelost.

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.