Klanten van de Jumbo in Ommen kunnen tijdelijk geen gebruik meer maken van een van die handige boodschappen-afhaalvoorzieningen: de pick-up poortjes. Na een uitgaansavond gaat het daar mis. Een jonge man slaat en trapt tegen zo’n poortje, totdat die omvalt.
Het is net na middernacht bij de supermarkt in Ommen als de jongen blijkbaar wat agressie kwijt moet. Hij richt zijn energie op een pick-up poortje bij de Jumbo.
Hij probeert indruk te maken of zoiets, en gaat door met slaan en trappen. Net zolang tot het poortje omvalt. Het poortje is daarna onherstelbaar vernield. De schade: 5000 euro.
De jongen kreeg eerder de oproep om zich te melden, zonder dat zijn beelden online zouden komen. Maar die kans laat hij liggen. Daarom is hij nu herkenbaar in beeld
. De politie wil weten wie hij is.
aan.