Nederland stuurt één militair naar Groenland

Nederland stuurt één militair naar Groenland, om mee te doen aan de verkenning voor een militaire oefening in het Arctisch gebied. Het gaat om een officier van de Koninklijke Marine, schrijft demissionair defensieminister Brekelmans op X.



Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Noorwegen, Zweden en Finland sturen ook militairen naar Groenland. De verkenning wordt geleid door Denemarken. Groenland maakt deel uit van het Deense koninkrijk. De eerste militairen zijn al op het eiland gearriveerd.



"Veiligheid in het Arctisch gebied is van strategisch belang voor alle NAVO-bondgenoten", zegt Brekelmans. Daarom vindt hij dat Nederland moet meehelpen "om opties voor een gezamenlijke oefening in het Arctisch gebied in kaart te brengen".



Na de verkenning is een grotere NAVO-inzet "een mogelijke volgende stap", zegt Brekelmans. Het Nederlandse kabinet staat daar volgens hem positief tegenover.



Vanmorgen bedankte de Deense premier Frederiksen de landen alvast voor het sturen van militairen. Zij zei op Facebook dat "de Amerikaanse ambitie om Groenland over te nemen intact is gebleven". Daarom wil ze doorgaan "met onze inspanningen om te voorkomen dat dit scenario werkelijkheid wordt".



De Amerikaanse president Trump heeft meermaals gedreigd Groenland in te nemen, naar eigen zeggen om de VS te beschermen en vanwege de strategische ligging.



Demissionair minister Van Weel van Buitenlandse Zaken zei vanmorgen dat Denemarken voorlopig niet in gevaar is. Er wordt nog gepraat met de VS en dat is winst, stelde hij.

Reacties

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.