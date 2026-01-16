Zonder vacht, maar kerngezond: bijzonder geitje in Enschede

Niet poedelnaakt, maar 'geitennaakt'. Een geit zonder haar is wereldwijd uniek. De naakte geit is in Enschede geboren op een geitenboerderij. De ouders van de elfjarige Sanne houden al vijfentwintig jaar geiten, maar hadden nog nooit gehoord van een naakte geit.Het pasgeboren geitje ligt in een witte opengeknipte kunststofcontainer, een zogeheten iglo, met een dikke laag houtkrullen en een warmtelamp. Samen met zijn broertjes en zusjes. Als enige in de bak springt hij in het rond en sabbelt het geitje aan Sannes vinger. “Hij denkt dat mijn vinger de fles is.” De andere geitjes liggen tegen elkaar aan in een hoekje.Het kan de eerste naakte geit in Nederland zijn, zeggen experts tegen NOS jeugdjournaal. "Ik vind het heel bijzonder want hij had ook nog een broertje, maar die heeft wel gewoon haar", zegt Sanne die het geitje vond.De moeder van Sanne is erg verbaasd en vindt het ook een beetje raar. "Ik had er echt nog nooit van gehoord", zegt Marieke Haarman. "Ik belde gelijk onze voeradviseur Jan op. Ook hij liet weten dat het bijzonder is."Het geitje had nog geen naam, maar Marieke werd geïnspireerd door de voeradviseur. "We hebben hem vernoemd naar Jan de voeradviseur, hij is ook kaal en ik vind het geitje ook echt een Jan", zegt Haarman. Op Facebook plaatste Jan een post van het geitje en een illustratie van hem met de tekst: 'zoek de verschillen'."“Hij heeft alles hetzelfde als andere geitjes, alleen heeft hij het sneller koud,” vertelt Sanne. In de bak krijgt hij genoeg warmte van de lamp. “Straks gaat hij naar de grote schuur met andere bokjes. Daar is het gemiddeld 22 graden", zegt ze.De moeder van Sanne is heel benieuwd hoe het geitje zich gaat ontwikkelen. "We weten natuurlijk niet hoe hij er over 1,5 jaar uitziet en hoe hij het verder gaat doen", zegt Haarman.Normaal gesproken gaan de bokjes weg. "Ze kosten ons geld, maar mijn dochter is zo gek op Jan", zegt ze. "Als we de klep van de iglo open doen komt hij gelijk naar je toe en springt hij in het rond. Zijn broertje blijft vaak liggen. Dus we zijn van plan om Jan te houden. Dat is voor Sanne wel leuk."