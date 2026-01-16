Chimpansee die kon tellen en tekenen dood, leerde onderzoekers chimp-brein begrijpen

Een chimpansee met uitzonderlijke cognitieve talenten is dood. Het vrouwtje met de naam Ai leefde in een Japans universitair centrum en werd bekend doordat ze bijvoorbeeld in staat was getallen te gebruiken en kleuren te onderscheiden. Ai is 49 jaar geworden.



Volgens het Japanse Kyodo News was Ai zo slim dat ze in 1989 erin slaagde te ontsnappen, samen met een andere aap, door het hangslot op haar kooi met een sleutel te openen.



Ai werd in West-Afrika geboren en in 1977 naar een centrum in Kyoto gebracht dat de evolutionaire oorsprong van menselijk gedrag bestudeert. Het onderzoeksprogramma, gericht op het chimpanseebrein, werd naar haar vernoemd. Ze was het eerste studieobject van het programma. Na Ai lieten ook andere primaten in het centrum zien over bijzondere cognitieve vaardigheden te beschikken.



Onderzoekers gaven Ai toen ze achttien maanden oud was een speciaal toetsenbord dat aan een computer was verbonden. Toen ze vijf jaar was kon Ai tot zes tellen, later tot negen, en ze kon van 300 voorbeelden aangeven om wat voor object, cijfer of kleur het ging. Ze kon ook vormen als cirkels en rechthoeken selecteren om een virtuele appel te tekenen.



Haar talent maakte Ai het onderwerp van een aantal wetenschappelijke artikelen, waaronder studies gepubliceerd in het tijdschrift Nature. Het leverde haar de bijnaam 'genie' op in de populaire media.



Los van de laboratoriumtesten had Ai plezier in tekenen en schilderen. Zonder een beloning in de vorm van eten te krijgen, krabbelde ze met stiften op papier. Ze was overigens niet de enige chimpansee die daar lol in had.



In 2000 kreeg Ai een jong. Dat mannetje, Ayumu, staat eveneens bekend om zijn uitzonderlijk goede geheugen.



De studies naar de cognitieve capaciteiten van chimpansees hebben de onderzoekers geholpen "een experimenteel kader op te zetten om het denken van chimpansees beter te begrijpen". "Dat is een cruciale basis voor het bestuderen van de evolutie van de menselijke geest", aldus het centrum. "Ai was erg nieuwsgierig en nam actief deel aan deze studies, waardoor verschillende aspecten van het brein van chimpansees voor het eerst aan het licht kwamen."



In 2017 bestond het Ai-programma veertig jaar. Voor die gelegenheid werd een sjaal gemaakt met een van Ai's tekeningen, die aan de bekende Britse biologe Jane Goodall werd gegeven. Ai stierf afgelopen vrijdag aan ouderdomsgebreken en orgaanfalen, omringd door medewerkers van het universitair centrum.

Reacties

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.