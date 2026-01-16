Mannen hebben pech: vrouwen krijgen twee uur lang gratis wijn in dit Zwolse café

In het Zwolse café 'T Kroegje is het op een doordeweekse dinsdagmiddag opvallend druk. Tientallen vrouwen doen mee aan een eeuwenoude traditie, maar dan wel in een nieuw jasje. Kroegbaas Sylvia van Raay trakteert alle vrouwen twee uur lang op gratis wijn: "Mannen hebben pech, die moeten betalen."

Het evenement is uitgegroeid tot een vaste traditie in het café van Sylvia van Raay. Negen jaar geleden nam ze ’T Kroegje over en ontdekte de rijke geschiedenis van het pand.

"In de vijftiende eeuw stond op deze plek een kerkje met daarnaast een klooster. Wyte van Windesheim schonk hier jaarlijks een vat boter aan de vrouwen van Zwolle", vertelt Van Raay.



Ze besloot de traditie voort te zetten, maar gaf er haar eigen draai aan. “Met boter krijg je tegenwoordig niemand de kroeg in, met wijn wel.”

Niet alleen vrouwen uit Zwolle, maar ook uit andere delen van het land weten het café te vinden. "Het is gezellig, ik kom hier jaarlijks naartoe", vertelt een van hen. "Normaal sta ik niet op dinsdagmiddag in de kroeg, maar een uitzondering moet kunnen."

Twee uur lang gratis wijn in 'T Kroegje in Zwolle:



Van Raay organiseert de jaarlijkse bijeenkomst samen met het Zwols Vrouwen Platform. Volgens Anneke van de Pavert draait het vooral om onderling contact. "Het drinken van wijn is een leuke bijkomstigheid, maar het gaat vooral om nieuwe ontmoetingen en verbinding."

Mannen die op deze middag de kroeg in wandelen, hebben pech. "Die moeten gewoon betalen voor hun drankje, tenzij ze een jurk aantrekken", grapt Van Raay.

Reacties

16-01-2026 08:55:34 allone

Oudgediende



WMRindex: 54.163

OTindex: 96.885



Hoewel. De meeste vrouwen zullen ook geen jurk dragen. Okay @Emmo . Dan maar in jurk.Hoewel. De meeste vrouwen zullen ook geen jurk dragen.

16-01-2026 09:19:54 allone

Oudgediende



WMRindex: 54.163

OTindex: 96.885

Maar. Welke mannen hebben pech? Ze kunnen naar t café gaan en van het gezelschap van veel vrouwen genieten …

16-01-2026 10:19:35 Emmo

Stamgast



WMRindex: 71.509

OTindex: 28.830

Ik vind het een flagrante schending van de anti-discriminatiewetgeving.

Vrouwen gaan door roeien en ruiten om gelijk behandeld te worden en dan staan ze hier te juichen omdat ze ongelijk behandeld worden.

Something is rotten in the State of Denmark. (Nee, die heb ik niet van mezelf)

16-01-2026 17:24:36 BatFish

Oudgediende



WMRindex: 8.337

OTindex: 25.432

@Emmo : Nou is 2 uurtjes gratis drank niet helemaal compensatie voor eeuwen van achterstelling, maar eens. Ik zou niet naar die kroeg toe gaan.

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.