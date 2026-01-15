Nederlandse kustwacht machteloos bij spionage en sabotage op Noordzee door personeelsgebrek

De Kustwacht kampt met een zo groot gebrek aan geld en personeel dat de dienst tot zeker 2027 niet kan worden ingezet om internet- en elektriciteitskabels, pijpleidingen en andere infrastructuur op de Noordzee te beschermen tegen sabotage en spionage.



Zo is de afdeling die verdachte signalen moet analyseren alleen tijdens kantooruren geopend en had de meldkamer - in ieder geval in 2024 - maar de helft van de benodigde bezetting, schrijft NRC.



Meldingen van private partijen als windparkexploitanten en vissers die verdachte activiteiten zien, kan de Kustwacht niet verwerken, maar enkel 'aannemen en doorzetten'. Nederland loopt hierdoor het risico verdachte schepen te missen die mogelijk spionage- of sabotageacties komen uitvoeren.



Dat blijkt uit interne documenten van de Kustwacht en de ministeries van Infrastructuur en Waterstaat (I&W), van Economische Zaken en van Klimaat en Groene Groei die NRC opvroeg met een beroep op de Wet open overheid, en uit documenten die recent naar de Tweede Kamer zijn gestuurd.

