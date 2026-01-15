Bewoners in de Zaanstreek kunnen niet slapen door gebrom van schip BBC Opal

Inwoners van Assendelft, Westzaan en Zaandam klagen sinds maandagavond bij de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied en Port of Amsterdam over een brommend geluid. De overlast is afkomstig van het schip BBC Opal, dat momenteel is afgemeerd bij TMA Logistics in het Westelijk Havengebied, melden de omgevingsdienst en het havenbedrijf dinsdag.



Draaiende generatoren aan boord van het 153 meter lange schip zijn de bron van het geluid. ‘Onze eigen inspecteurs en die van de Port of Amsterdam zijn ter plaatse geweest en hebben het geluid bevestigd’, aldus de omgevingsdienst.



Het schip ligt in de Alaskahaven en gaat kabels lossen, wat naar verwachting zo’n twee weken duurt.



Volgens het Havenbedrijf Amsterdam is er op dit moment geen directe oplossing voor de geluidsklachten. Wel heeft TMA een aantal maatregelen genomen, zoals het afschakelen van ventilatoren en het aanpassen van de ligging van het schip. ‘Ook zijn we in gesprek met TMA over wat we nog meer kunnen doen om de overlast te beperken.’



Het voorval staat niet op zichzelf. Het 180 meter lange zeeschip Pavlara hield tussen maandag 8 december en donderdagochtend 11 december mensen uit hun slaap in Westzaan en Zaandam. De omgevingsdienst ging destijds ook in gesprek met de terminal, maar zonder resultaat.



De omgevingsdienst heeft de afgelopen jaren honderden meldingen binnengekregen over bromtonen van schepen. In oktober 2022 ontvingen zij en de Port of Amsterdam in enkele dagen zelfs ongeveer 300 meldingen van geluidsoverlast door schepen in het Westelijk Havengebied, waarbij het vooral ging om een lage bromtoon. In januari 2024 kwamen uit Zaanstad ongeveer 70 meldingen binnen van geluidsoverlast van een schip uit de Amerikahaven.



Regelmatig bleek de oorzaak te liggen bij afgemeerde schepen in een haven waar geen walstroom beschikbaar is en generatoren daarom continu blijven draaien. Meestal is een schip op dat moment niet in overtreding en kan er niet handhavend worden opgetreden.



De omgevingsdienst onderzoekt of aanvullende geluidsnormen kunnen gaan gelden en of verdere maatregelen mogelijk zijn.

Reacties

15-01-2026 15:30:10 Emmo

Stamgast



WMRindex: 71.495

OTindex: 28.829





Maarre, als die bootjes zo lastig of storend zijn, waarom ben je dan in de lieve vrede op of bij een haventerrein gaan wonen? Als de omwonenden er al last van hebben, moet je je voorstellen wat of die arme zeevarenden die op het schip slapen te lijden hebben.Maarre, als die bootjes zo lastig of storend zijn, waarom ben je dan in de lieve vrede op of bij een haventerrein gaan wonen?

15-01-2026 15:40:28 Sjaak

Moderator



WMRindex: 22.012

OTindex: 58.825

@Emmo : Quote Artikel:

In januari 2024 kwamen uit Zaanstad ongeveer 70 meldingen binnen van geluidsoverlast van een schip uit de Amerikahaven. De afstand hemelsbreed tussen Zaanstad en de Amerikahaven in Amsterdam is ongeveer 5 kilometer. Het geluid draagt kennelijk nogal ver. Toen die mensen er gingen wonen hebben ze vast niet aan die haven gedacht. De afstand hemelsbreed tussen Zaanstad en de Amerikahaven in Amsterdam is ongeveer 5 kilometer. Het geluid draagt kennelijk nogal ver. Toen die mensen er gingen wonen hebben ze vast niet aan die haven gedacht.

15-01-2026 16:31:02 Emmo

Stamgast



WMRindex: 71.495

OTindex: 28.829



Maar gezien de industrie in de omgeving zou ik zeggen dat er wel eens wat herrie te verduren valt. Weet natuurlijk niet waar die "bromtoon" vandaan komt, maar normaal is dat het hulpbedrijf van het schip. En dat kan eigenlijk, gezien de dempers en alles wat op zo'n schip gemonteerd zit, niet voor overlast zorgen.



Maar als de overlast werkelijk zo hinderlijk is, dat zou ik zeggen dat de mensen dan maar verhuizen. Zeg maar een uitkoopregeling zoals wel voor boeren wordt voorgesteld.



Laatste edit 15-01-2026 16:31 Westzaan ligt volgen 'maps direct aan de overkant van het Noordzeekanaal.Maar gezien de industrie in de omgeving zou ik zeggen dat er wel eens wat herrie te verduren valt. Weet natuurlijk niet waar die "bromtoon" vandaan komt, maar normaal is dat het hulpbedrijf van het schip. En dat kan eigenlijk, gezien de dempers en alles wat op zo'n schip gemonteerd zit, niet voor overlast zorgen.Maar als de overlast werkelijk zo hinderlijk is, dat zou ik zeggen dat de mensen dan maar verhuizen. Zeg maar een uitkoopregeling zoals wel voor boeren wordt voorgesteld.

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.