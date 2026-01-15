Westzaan ligt volgen 'maps direct aan de overkant
van het Noordzeekanaal.
Maar gezien de industrie in de omgeving zou ik zeggen dat er wel eens wat herrie te verduren valt. Weet natuurlijk niet waar die "bromtoon" vandaan komt, maar normaal is dat het hulpbedrijf van het schip. En dat kan eigenlijk, gezien de dempers en alles wat op zo'n schip gemonteerd zit, niet voor overlast zorgen.
Maar als de overlast werkelijk zo hinderlijk is, dat zou ik zeggen dat de mensen dan maar verhuizen. Zeg maar een uitkoopregeling zoals wel voor boeren wordt voorgesteld.Laatste edit 15-01-2026 16:31