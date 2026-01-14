Gezamenlijke processie van voodoo-aanhangers en protestanten

Duizenden burgers, veelal in het wit gekleed, zwaaiend met Haïtiaanse vlaggen en met spandoeken, gingen op zaterdag 3 januari 2025 de straten van Delmas op voor een mars georganiseerd door religieuze leiders ter ondersteuning van vrede, eenheid en nationale solidariteit.Deze mobilisatie, zeldzaam vanwege het interreligieuze karakter, bracht vertegenwoordigers van voodoo en het protestantisme samen rond een gemeenschappelijke boodschap: een einde maken aan de spiraal van geweld die het land teistert.Houngans en mambo's (voodoo-priesters) uit verschillende delen van het land marcheerden mee met protestantse religieuze figuren, waaronder de pastors Marco, André Muscadin en Gérard Forges, en de "profeet" Mackenson Dorilas. Allen spraken hun overtuiging uit dat verzoening tussen de verschillende segmenten van de Haïtiaanse samenleving een essentiële voorwaarde is voor elk vooruitzicht op nationaal herstel.Volgens beelden die live werden uitgezonden door verschillende online nieuwsdiensten, verzamelden honderden deelnemers zich op verschillende punten voordat ze samenkwamen op de Delmasweg. De processie trok vervolgens vreedzaam richting Pétion-Ville en eindigde voor de oude begraafplaats van de stad. Gedurende de hele mars bleef de sfeer sereen. Er waren geen gewelddadige leuzen, geen confronterende gebaren, maar gebeden, liederen en herhaalde oproepen tot vrede."Zelfs als we niet op dezelfde manier voor Haïti bidden, kunnen we onze krachten bundelen voor het welzijn van het land," verklaarde profeet Mackenson Dorilas."Vrede is alles wat we vragen. We kunnen het niet langer verdragen. Haïti heeft er genoeg van. Niemand wil in deze staat van onveiligheid blijven," stelde pastor André Muscadin, onder luid applaus van de menigte.Tijdens het evenement riep koning Augustin St-Clou van het Voodou-koninkrijk van Haïti op tot nationale eenheid en nodigde hij alle Haïtianen, ongeacht hun sociale, religieuze of politieke overtuiging, zowel in het land als in de diaspora, uit zich in te zetten voor vrede. Hij stelde dat alleen een collectieve en inclusieve mobilisatie Haïti in staat zal stellen uit zijn diepe crisis te komen.Houngan Welele Doubout benadrukte op zijn beurt het belang van sociale moraal in een context van institutionele crisis en maatschappelijke onrust. Volgens hem ondermijnt de verzwakking van morele waarden het gehele sociale weefsel. Hij pleitte voor een wederopbouw gebaseerd op vrede, liefde, solidariteit en collectieve verantwoordelijkheid – essentiële voorwaarden voor een duurzame oplossing van de crisis.Het is belangrijk op te merken dat deze krachtige mobilisatie niet zonder politieke achtergrond was. Op verzoek van de organisatoren werden maatregelen genomen om politieke actoren die de mars wilden toe-eigenen, uit te sluiten. Zij wilden het strikt burgerlijke en spirituele karakter van de mobilisatie behouden.