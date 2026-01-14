Inbreker bakt biefstuk in Zwolse bistro: Hij probeerde hem op smaak te brengen

Een opvallende inbraak bij Bistro Pampus in Zwolle, in de nacht van donderdag op vrijdag. De dader nam de tijd om rond te kijken en bakte daarna op zijn gemakje een biefstukje in de zaak.Eigenaar Remon Kroon wist niet wat hem overkwam. Binnen trof hij een zooitje aan. De kassa was geopend, het laatje van de kassa was eruit gehaald en stond in de keuken. “Die was leeg, want we laten nooit contanten in de zaak achter”, vertelt Kroon.Bij het laatje lagen meerdere biefstukken, met opengetrokken kruidenbakjes eromheen. “Hij heeft het op smaak proberen te brengen. Naast het vlees stond een open fles wijn, die zal hij wel aan de lippen hebben gezet.”De dief had waarschijnlijk grote trek toen hij binnen was. “Hij heeft ook glutenvrije koekjes gegeten. Die stonden bij de kassa. We vonden overal lege verpakkingen.”Kroon heeft in de 22 jaar die hij bij Pampus werkt nog nooit zoiets meegemaakt. “Ik werd vrijdagmorgen gebeld door de groenteboer. Die komt ’s ochtends altijd de groenten binnenzetten. Hij zag dat er was ingebroken. Ik ben er direct heengegaan.”Op camerabeelden ziet hij hoe de inbreker berekend te werk gaat. Eerst forceert hij een raam. Dan verdwijnt hij een tijdje uit beeld, om vervolgens naar binnen te klimmen en een uur rond te neuzen. Daarna kruipt hij weer naar buiten. Zonder geld, maar met een gevulde buik, een fles sterke drank en een brandende sigaar.“Twintig jaar geleden is er één keer ingebroken voor sigaretten, toen mocht er binnen nog gerookt worden. Maar dit… dit slaat echt alles.”De totale schade schat Kroon op zo’n vijfhonderd euro. De hongerige dief liet de vriezerdeur openstaan, daarom moest de volledige inhoud worden weggegooid.De politie heeft vingerafdrukken kunnen veiligstellen, maar Kroon baalt ervan dat de zaak door tijdgebrek niet direct wordt opgepakt. “Dat vind ik frustrerend. Het zou fijn zijn als ze zo’n kerel van de straat lichten.”Toch kan hij er achteraf één schrale troost in zien: “Gelukkig heeft hij in ieder geval de gril uitgezet, anders waren we helemaal ver van huis.”