Almelose wietkweker loopt tegen de lamp omdat er geen sneeuw op zijn dak ligt

Het was tijdens de winterse omstandigheden een vreemde eend in de bijt: een woonhuis aan De Gors in de Almelose wijk Windmolenbroek. Want waar in de gehele straat de daken bedekt waren met sneeuw, was bij dit huis alles ontdooid. De politie trof vanmorgen een hennepplantage aan in de woning.

De politie is de kwekerij op het spoor gekomen dankzij alerte buurtbewoners die alarm hebben geslagen, zo laat het Almelose politiekorps weten op sociale media.

De meldingen waren volgens de politie "reden om verder onderzoek te doen". Dit heeft vanochtend geleid tot een inval waarbij driehonderd hennepplanten zijn ontdekt. Hierbij is de bewoner van het huis in de boeien geslagen.



"Een hennepkwekerij brengt grote risico’s met zich mee", zo merkt de politie op. "Er kan bijvoorbeeld brand ontstaan door kortsluiting of oververhitting. Ook zonder vorst of sneeuw zijn er signalen die kunnen wijzen op een hennepkwekerij. Denk aan een sterke hennepgeur, afgeschermde ramen die altijd vochtig zijn of veel activiteit op vreemde tijdstippen."

De agenten roepen op om verdachte situaties altijd te melden. Dit kan via Meld Misdaad Anoniem en het telefoonnummer 0900-8844.

14-01-2026 12:38:34 HenryHiaat

Zonde. THC zou standaard in het leidingwater moeten zitten en kweken zou legaal moeten zijn met fatsoenlijke consument-veilige installaties. Alcohol daarentegen zou verboden moeten zijn.





14-01-2026 13:12:11 allone

Spannend. “Een stoplicht springt op rood, een ander weer op groen. In Almelo is altijd wat te doen"

