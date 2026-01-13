Een man steelt een doosje pleisters, maar laat vanwege pech onderweg zijn fatbike achter.
Het is gisteravond rond sluitingstijd als de eigenares van PLUS Wemekamp aan de Vriezenveenseweg in Almelo een rondje om het pand loopt. Bij het afsluiten ziet ze bij de fietsenstalling een geparkeerde fatbike staan. Opmerkelijk, denkt de eigenares, want zo'n dure fiets laat je niet zomaar de hele nacht bij een supermarkt.
Om de eigenaar van de elektrische fiets op te sporen, pakt de onderneemster de camerabeelden erbij. En wat blijkt? De man is de winkel ingegaan en heeft gestolen. De buit: een doosje pleisters. De dief staat haarfijn op beeld als hij het doosje stiekem in zijn zak steekt.
Maar bij het naar buiten lopen is er één probleem voor de dief: hij kan niet wegfietsen. De ketting is namelijk van zijn fatbike af. Daarom vervolgt hij lopend zijn weg. De fiets met dikke banden laat hij achter.
De volgende dag staat de elektrische fiets nog altijd bij PLUS Wemekamp. Een ideale kans om op die manier de dief te confronteren, zo denkt de onderneemster. "Het is een dure fiets, die laat je niet staan." Medewerkers van de supermarkt versieren de fatbike met vlaggetjes en ballonnen, inclusief foto's van de dief en een verzoekje aan de man.
"Misschien is het slim om even naar binnen te gaan en alsnog de pleisters die je zondag gestolen hebt even te betalen", zo staat er op het A4'tje geschreven. "Eerst een collega vragen waar de pleisters liggen om ze daarna in je zak te stoppen. Beetje asociaal, of niet dan?"
De brief eindigt met een ferme waarschuwing. "Zien wij je niet binnen? Dan zullen wij de politie inschakelen." Foto's
van de versierde fatbike worden op Facebook geplaatst.
De onderneemster laat weten waarom ze voor deze ietwat ongebruikelijke methode heeft gekozen. "Ik hou er wel van om dingen soms op een ludieke manier aan te pakken. Je moet niet altijd al je energie in negatieve dingen steken. Soms moet je het omzetten naar iets positiefs."
Als je stiekem iets in je zak stopt, is de kans groot dat wij dit zien.
Maar toch heeft deze ludieke manier van boeven vangen een serieuze ondertoon, aldus de onderneemster. "Wij willen aan onze klanten laten zien dat we heel goed meekijken op de camerabeelden. Als je stiekem iets in je zak stopt, is de kans groot dat wij dit zien."
De dief heeft zich nog altijd niet gemeld.
