Dierenopvang Flappus Zwolle luidt noodklok: 90 verwaarloosde dieren binnen één dag

Dierenopvang Flappus in Zwolle zag het in één klap misgaan: binnen een dag kwamen er negentig verwaarloosde dieren binnen. Het ging om 82 duiven en acht zwaar verwaarloosde konijnen. De opvang slaat alarm en wil dat er meer gebeurt om structurele dierenverwaarlozing te voorkomen.De 82 duiven moesten worden ondergebracht na een ontruiming in Zeeland. Duiven worden vaak geëuthanaseerd bij gebrek aan opvang, maar Flappus kon ze toch onderbrengen. De konijnen waren er slecht aan toe. Bij eentje was het zelfs nauwelijks zichtbaar dat het om een konijn ging. De dieren worden sinds vorige week in de opvang verzorgd, gevoerd en krijgen er medische hulp. Als de opgevangen dieren voldoende zijn hersteld, gaat Flappus op zoek naar een nieuw thuis.Eerder vorige week kreeg de opvang ook al tien konijnen over de vloer na een ontruiming. Recent ook nog varkens, kippen en een emoe. De organisatie ziet een toename van het aantal verwaarloosde dieren, waarvoor nauwelijks opvangplekken zijn in Nederland. Magryt Keuning van Flappus: "Mensen moeten zich voor de aanschaf van een dier veel beter informeren over de verzorging van die dieren. Ze moeten zich ook veel vaker eerlijk afvragen of ze voor een dier kunnen blijven zorgen. En als dat dan niet meer kan, eerder aan de bel trekken."De organisatie klaagt dat de Zwolse opvang momenteel wordt overspoeld met dieren waarvoor bijna geen plek is in Nederland: "En juist deze dieren hebben een stem nodig. Want iedereen in Nederland moet weten dat er nog steeds veel huisdieren worden verwaarloosd of niet begrepen. Gelukkig grijpen instanties steeds vaker in bij verwaarlozing."Na de beestenbende in de opvang vorige week zeggen de vrijwilligers "verdrietig, moe en strijdbaar" te zijn.