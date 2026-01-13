Primeur voor Mattel: eerste Barbie met autisme op de markt

Mattel heeft voor het eerst een Barbiepop gelanceerd met een autismespectrumstoornis. Het speelgoed maakt deel uit van een serie diverse Barbiepoppen, met verschillende haarkleuren, lichaamsvormen en verschillende medische aandoeningen en beperkingen. De pop draagt volgens het bedrijf bij aan 'een bredere kijk op inclusie, in de speelgoedwinkel en daarbuiten'.



De autistische Barbiepop komt met beweegbare ellebogen en polsen, waardoor ze handgebaren kan maken die sommige mensen met autisme gebruiken om informatie te verwerken of enthousiasme te uiten. Ook kijken de ogen iets meer naar de zijkant, wat volgens Mattel weergeeft hoe sommige mensen met autisme direct oogcontact vermijden.



Daarnaast draagt de Barbie een noise-cancellingkoptelefoon, een fidgetspinner en een tablet. Net als een loszittende jurk voor minder direct contact met de huid. Voor de ontwikkeling van de Barbie werkte het bedrijf samen met de Autistic Self Advocacy Network.

Reacties

13-01-2026 14:54:23 DrZiggy

Administrator



WMRindex: 4.853

OTindex: 206

S Ik vroeg me al af hoe je autisme kan zien van de buitenkant, bij iemand die niet beweegt (of praat).



Als ik de foto zo zie van de pop, dan blijkt dat ook niet te kunnen.



Maar fijn dat ze er een inclusieve naam opplakken.

