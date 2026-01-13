Taxi rijdt weg met tankslang, brand bij tankstation Nieuwegein onder controle

Bij een tankstation in Nieuwegein is vanochtend brand uitgebroken. Volgens de politie ontstond de brand nadat een taxichauffeur was weggereden met de tankslang nog in het busje.



Rond 07.00 uur zag een medewerker van het tankstation dat er iets mis was en drukte op een noodknop, waarna de brandweer met meerdere wagens naar het tankstation langs de A2 ging. Omdat het bij een tankstation was met brandbare vloeistoffen, schaalde de brandweer snel op. Het is niet bekend wat de medewerker precies zag.



Vrij snel daarna werd het sein brand meester gegeven. "Er zijn gelukkig geen gewonden gevallen. De medewerker en brandweermensen hebben snel gehandeld", zegt een woordvoerder van de veiligheidsregio tegen RTV Utrecht.



Waardoor de brand precies is ontstaan, is onduidelijk, zegt de veiligheidsregio. "Het had iets met een busje te maken." Het tankstation is afgesloten, meldt de politie. Het is niet bekend hoelang dat duurt.

Reacties

