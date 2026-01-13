Basisschool in Ruinen blijft een dag dicht, mogelijk wolf dicht bij school

Basisschool 't Oelebröd in Ruinen blijft vandaag gesloten vanwege een mogelijke wolf die is gezien in de buurt van de school. Vanwege de gladheid zou de basisschool al later starten, maar nadat de viervoeter was gezien op een aangrenzend sportveld, besloot de school helemaal dicht te blijven.



Volgens het Dagblad van het Noorden had een omwonende van de school de wolf vanochtend in de omgeving gezien en een medewerker op de hoogte gebracht. Vervolgens heeft de school contact gehad met de politie, provincie en burgemeester van de gemeente De Wolden, waar Ruinen onder valt. Het is niet onafhankelijk bevestigd dat het daadwerkelijk om een wolf gaat.



Na overleg tussen verschillende partijen is een boa van de provincie naar Ruinen gestuurd om te kijken waar het dier precies was. Leerlingen en medewerkers waren toen nog niet aanwezig. Die zouden vanwege de gladheid om 10.30 uur beginnen, zegt Bas Guchelaar, bestuurder van stichting Wolderwijs waar de school onder valt, tegen RTV Drenthe.



"Dit alles speelde rond 09.30 uur. En we wisten dat er rond 10.30 uur een heleboel mensen naar het schoolplein zouden komen", zegt hij. "We hebben afgewogen hoe snel er gehandeld kon worden. We wisten niet hoelang de boa er zou zijn en hoelang de situatie zou duren, maar wisten vrij zeker dat dit niet voor 10.30 geregeld was."



Daarom besloot de school na overleg de deuren vandaag helemaal gesloten te houden als voorzorgsmaatregel. Volgens Guchelaar was het dier vlak bij het schoolplein gezien. "We willen geen risico lopen."



Hoelang 't Oelebröd de deuren gesloten houdt is op dit moment nog niet duidelijk. Als provinciemedewerkers langs zijn geweest om de situatie te beoordelen, gaat de school opnieuw overleggen, aldus de bestuurder.

Reacties

13-01-2026 10:34:10 allone

Vrij dagje. IJsvrij 🙌

Zoals BatFish al zei. Niet zo dramatisch als die olifanten in dat vorige artikel…

13-01-2026 11:07:19 Emmo

Volgens de berichten van vandaag is het beest er alleen maar langsgelopen, onderweg naar een ander stekje.

Als je daarvoor al de school sluit....

13-01-2026 13:19:29 allone

Sommige mensen vinden een spin al eng.

Of ze er een school voor sluiten, weet ik niet 🤔 @Emmo : niets gewend.Sommige mensen vinden een spin al eng.Of ze er een school voor sluiten, weet ik niet 🤔

13-01-2026 14:35:23 Mamsie

Er komen steeds meer wolven en ze integreren kennelijk ook. Deze wilde gewoon wat extra educatie. Dus hop, naar school toe!

