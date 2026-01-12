Politie zoekt verdachte man die kinderen een gratis slee aanbiedt, maar vindt dan écht een schuur vol sleetjes

‘Wil je een slee hebben?’ Met die vraag benaderde een man in Den Dolder afgelopen week verschillende kinderen. Niet te vertrouwen, dacht de politie. Maar dat blijkt nu toch anders te zitten.



Hij zou er meerdere bij hem thuis hebben liggen en als de kinderen met hem mee zouden gaan, dan zouden de kinderen een slee krijgen.



De politie in Den Dolder kreeg drie meldingen binnen van kinderen, tussen de 9 en 12 jaar, die door een onbekende man waren benaderd met de vraag of ze een slee wilden hebben.



Alle drie de kinderen waren alert, gingen niet op het aanbod in en vertelden het verhaal aan hun ouders, die vervolgens de politie inlichtten.



De wijkagent deed een oproep op sociale media om naar de man uit te kijken. Maar enkele dagen later blijkt deze onbekende enge man toch niet zo’n enge man te zijn. ‘Hij had goede bedoelingen’, schrijft de wijkagent nu.



Nadat de man erachter kwam dat hij gezocht werd, meldde hij zich meteen bij de politie. Die deed een huisbezoek. En ja, de man had inderdaad een schuur vol met sleeën liggen. Hij had ze vorig jaar met wintersport gratis mee naar huis gekregen.



Dat het verdacht overkwam om de sleetjes op deze manier aan te bieden bij jonge kinderen, beseft de man nu maar al te goed, schrijft de wijkagent van Den Dolder. ‘Het was impulsief.’

Reacties

12-01-2026 15:58:31 Emmo

Stamgast



WMRindex: 71.439

OTindex: 28.826

Tsja, als je het op internet zet met "sleetjes gratis af te halen" dan komt er volk op af die je het niet gunt.

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.