Espelo pakt record grootste sneeuwpop terug: twee meter hoger dan Staphorst

Daar staat 'ie dan, glorieus boven het weiland verheven: de grootste sneeuwpop van Nederland. Hij staat in Espelo, dat vandaag het record terugpakte van Staphorst. En daar is hard voor gewerkt.Zo'n 25 jaar lang was het van Espelo: het record voor de grootste sneeuwpop van Nederland. Maar daar bracht Staphorst afgelopen week verandering in.Al is niet iedereen het daar helemaal mee eens. "Mooi dat zij het proberen, maar een sneeuwpop ziet er toch echt anders uit", grapt Jort Steegink uit Espelo. Hij ging samen met tientallen dorpsgenoten aan de slag om het record terug te pakken. "Dit kunnen wij beter."Zo'n zestig man werkte dag en nacht aan het bouwsel. "Woensdagmiddag hebben we maar even gebeld met de lui die het in 1991 hebben gedaan", vertelt Steegink."Vervolgens hebben we donderdagavond vergaderd over hoe we het frame zouden bouwen. Dat hebben we uiteindelijk gedaan met de platen van een oude mestsilo. Daarvan hebben we drie verschillende frames gemaakt; een van drie meter, een van vijf en een van zes meter. Dat begon al aardig op een sneeuwpop te lijken."Toen het begon te dooien leek het er even op dat het feest niet door zou gaan. "Als je in de stromende regen dat frame staat te bouwen, dan zakt de moed je wel even in de schoenen. Maar hij staat er!"Aan het begin van de middag werd eindelijk de magische grens van twaalf meter bereikt. Maar dat was nog niet voldoende voor de bouwers uit Splo. "We doen er nog een paar bakkies sneeuw bovenop", aldus Steegink op dat moment. "We gaan natuurlijk niet slechts 25 centimeter over het record heen. We denken hier in meters."En zo geschiede: tijdens het officiële meetmoment aan het eind van de middag bleek de sneeuwpop maar liefst 16,1 meter hoog. Een nieuw Nederlands record voor Espelo. En daar zijn ze maar wat blij mee. "Daar gaan we nog zeker de nodige biertjes op drinken", aldus Steegink.Dat de pop niet geheel wit is, nemen de bouwers voor lief. "Je kunt misschien zien dat het oude sneeuw is, de witte kleur is er een beetje vanaf. Maar het is allemaal echte sneeuw."Het is een enorm gevaarte geworden.