Topman Citroën over terugkeer 2CV: heel verleidelijk om over na te denken

De nieuwe topman van Citroën, Xavier Chardon, vindt het 'heel verleidelijk' om over een mogelijke terugkeer van de iconische 2CV na te denken. Dat zegt hij in De Nationale Autoshow van BNR op het Autosalon in Brussel.'Het is onderdeel van ons DNA', vertelt Chardon. Maar dat betekent niet dat er binnenkort een dergelijk retromodel van het Franse merk verschijnt. 'Voor mij is het veel belangrijker om te begrijpen waarom de 2CV zo iconisch werd en nog steeds is. Daar moeten we onze energie in stoppen.'De 2CV, in Nederland ook wel (lelijke) eend genoemd, was na de Tweede Wereldoorlog een betaalbare auto voor het volk. 'We hebben veel mensen voor het eerst in een auto gekregen', zegt Chardon.Hoe zou de moderne interpretatie van de 2CV er dan uit kunnen zien? Hij vindt het nog te vroeg om daar uitspraken over te doen, maar volgens hem gaat het anno 2026 vooral om elektrische mobiliteit voor een goede prijs.