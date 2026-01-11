Tranen na olympisch ticket met geleende bob: Iedereen zag mijn jankende kop

Het is een ongelooflijk verhaal: je kwalificeren voor het belangrijkste sportevenement ter wereld met van een concurrent gehuurd materiaal.



Voor het eerst sinds 2014 heeft een Nederlandse bobslee zich weten te plaatsen voor de Olympische Winterspelen. Of eigenlijk een Australische, want Dave Wesselink en Jelen Franjic voldeden zaterdag in een gehuurde bob eindelijk aan de kwalificatie-eis.



"We mogen de Australische bob niet houden, maar nog wel gebruiken", vertelt Franjic in Langs de Lijn op NPO Radio 1. "Zondag sleet Australië er zelf weer mee. Volgende week in Altenberg bij de laatste World Cup van het seizoen kunnen we hem weer gebruiken."



De Australische pilote Sarah Blizzard stelde haar slee in het Zwitserse Sankt Moritz ter beschikking en dat pakte goed uit voor het Nederlandse duo. "We hebben deze week de slee van Sarah geleend, omdat we over onze eigen slee niet tevreden waren. Dat is een heel goede keuze geweest", aldus Wesselink.



"Ik heb niet genoeg technische expertise om te zeggen wat het verschil is, maar deze is heel snel. Als het kan, zullen we deze blijven gebruiken."



Het blijft een ongelooflijk verhaal. Maar, lacht Franjic: "Bobsleeën is een beetje een ongelofelijke sport. Nederland heeft als bobsleeland niet het budget van de Duitsers of de Amerikanen."



Een professionele bobslee kost algauw ongeveer een ton. Veel geld, voor een in Nederland piepkleine sport.



Franjic: "Dankzij de hoofdsponsor hebben we de mogelijkheid gekregen om te investeren in een nieuwe slee. Maar we hebben natuurlijk twee disciplines: viermans en tweemans. In de viermans zagen we meer kansen, dus er is geïnvesteerd in de nieuwste en beste viermansslee."



Voor de tweemansbob was nauwelijks geld meer. "Met hulp van een bedrijf hebben we geprobeerd de slee door te ontwikkelen. We hoopten dat die slee dit jaar wel sneller zou zijn, maar dat is helaas niet zo gebleken."



In de trage tweemansbob bivakkeerden Wesselink en Franjic in de achterhoede, ze grossierden dit seizoen in zeventiende en twintigste plaatsen. Kwalificatie voor de Spelen leek ver weg; het moest in de viermansbob gebeuren.



Tot nota bene Australië - geen typisch wintersportland - zaterdag uitkomst bood. "De bobsleecommunity is heel hecht. Veel teams helpen elkaar en kennen elkaar goed", legt Franjic uit. Ook met het Australische team hadden ze goed contact.



"We weten dat hun slee heel snel is. Dan is het gewoon een beetje rondbellen, rondvragen: is dit mogelijk? Kunnen we jullie betalen om jullie slee een keer te gebruiken?"



In de Australische bob zoefden Wesselink en Franjic naar de achtste plaats, veruit hun beste prestatie deze winter. "We zijn Blizzard heel erg dankbaar."



De kwalificatie leidde tot hevige emoties bij de twee bobsleeërs. "Het was een enorme ontlading", beaamt Franjic. "Ik denk dat iedereen inmiddels mijn jankende kop wel heeft gezien, het staat overal..."



"Het is een lang seizoen geweest. We wisten dat de potentie er dik in zat en wilden graag eerder in het seizoen al geplaatst zijn, om zonder stress te kunnen presteren. Helaas lukte dat niet, maar vandaag wel."



Dat het toch nog zou lukken, daar zag het eerder deze week niet naar uit. "Donderdag hadden we een heftige crash, het was een zware week", zegt Franjic. "We hadden niet gedacht dat dit nog de beste week van het seizoen kon worden."



Zondag bestuurt Wesselink de viermansbob en ook daar heeft hij een goede kans op plaatsing voor de Spelen.



Als de Nederlanders op 18 januari geschoond (twee teams per land) bij de eerste twaalf staan op de wereldranglijst van IBSF, is dat in de ogen van NOC*NSF goed genoeg om af te reizen naar Italië.



De Nederlandse viermansslee staat op de wereldranglijst van de IBSF momenteel dertiende en in het aparte wereldbekerklassement op de twaalfde plaats. Vanmiddag vanaf 13.00 uur gaan zij in Sankt Moritz naar beneden.

