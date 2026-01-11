Bekend bij elke chauffeur: wegrestaurant Frans op den Bult viert 200-jarig bestaan

2026 is een feestjaar aan de A1 in Deurningen: wegrestaurant Frans op den Bult viert haar 200-jarig bestaan. Ooit begonnen als café met eigen brouwerij, is het nu de grootste en bekendste truckstop van Nederland. En met de zevende generatie aan het stuur ziet de toekomst er rooskleurig uit.

Wim Hellegers en Irma Otter hebben, als zesde generatie eigenaren, het hotel/restaurant uitgebreid tot wat het nu is: een wegrestaurant met parkeerplaatsen voor vrachtwagens, met zalencentrum, hotel en cateringbedrijf. Frans op den Bult is uitgegroeid tot een begrip bij Nederlandse en buitenlandse chauffeurs.

Twee jaar geleden nam dochter Pauline de zaak over, en met hulp van broer Peter, Wim en Irma wordt het bedrijf toekomstbestendig gemaakt. En dat betekent meegaan met de tijd.



In de keuken van het wegrestaurant wordt hard gewerkt aan een zalmwrap, die binnenkort op het menu staat. "We moeten daar foto's van hebben", zegt Pauline, "zodat we die op onze socials en tv-schermen kunnen plaatsen. Zodat mensen weten wat we elke week nieuw hebben."

Pauline pakt de leiding over Frans op den Bult anders aan dan haar vader en het wordt steeds meer gemoderniseerd en aangepast aan de eisen en verwachtingen van deze tijd. Iets waar Wim de laatste jaren moeite mee kreeg.

"De tijd waar Pauline in zit, daar gaat ze in mee. Maar ik niet", zegt Wim. "Social media en zo, het is toch een beetje abacadabra voor mensen van onze leeftijd", vult Irma aan. "We zijn er op tijd uitgestapt kun je wel zeggen, dus het is goed zo."

En er zijn meer dingen die dochter Pauline anders doet dan vader Wim zou doen



Frans op den Bult, met een groot aantal eigen parkeerplaatsen, is steeds meer een uitzondering aan het worden. Parkeren langs de snelweg wordt in Nederland en in het buitenland namelijk steeds moeilijker. Alleen al in Nederland is een tekort van vierduizend parkeerplekken langs de Nederlandse snelwegen.

Chauffeur Bart uit Rijssen rijdt al zo'n zestien jaar op de vrachtwagen en heeft het probleem zien groeien. "Dat komt bijvoorbeeld doordat mensen uit het oosten van Europa minder betaald worden, die hebben niet de mogelijkheid om van de snelweg te gaan en naar een restaurant te rijden. Ze rijden de parkeerplaats op en als die vol is denken ze: 'ik zet hem op de vluchtstrook'. Je ziet steeds meer gekke dingen. Maar ik denk ook niet dat ze heel veel keuze hebben."



Wim ziet het al in de jaren '90 veranderen, als de binnengrenzen van Europa open gaan. Chauffeurs uit Oost Europa komen ook naar Nederland en Wim, die net het aantal parkeerplaatsen op zijn terrein heeft uitgebreid, merkt de gevolgen meteen. "De grenzen waren net een week of twee open, toen kwamen ze ook hier binnenrijden. Maar die mensen brachten niks binnen, wilden niks verteren. Toen heb ik een deel van mijn parkeerplaatsen verkocht aan Scania en van dat geld heb ik het hotel gebouwd. Na Europa is alles veranderd, geef mij de oude tijd maar terug."

Reacties

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.