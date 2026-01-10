Internetoplichters doen zich voor als zanger Tom Jones, proberen fans fortuin af te troggelen

Het management van Tom Jones waarschuwt dat internetoplichters zich online uitgeven voor hem of zijn team. De 85-jarige Britse zanger stelt op Instagram het ‘droevig en ontmoedigend’ te vinden dat er criminelen zijn die online zeggen Tom Jones te zijn.



Hij drukt al zijn volgers op het hart om hier niet in te trappen. Ook stelt de gelauwerde zanger dat deze oplichters kwetsbare mensen ‘in de val lokken en misbruiken’.



Via zijn Instagramaccount zegt het management van de It’s Not -zanger: ‘Sir Tom communiceert nooit persoonlijk met fans via sociale media. Als iemand dat uit naam van Sir Tom wél doet, blokkeer deze persoon dan en geef hem aan.”



Volgens de BBC zijn er gevallen bekend van mensen die door deze oplichters, die zich voordoen als Tom Jones, duizenden ponden afhandig zijn gemaakt.



Helaas is deze vorm van internetoplichting niet nieuw. Zo was de Franse Anne (53) ervan overtuigd dat ze een relatie had met de Amerikaanse filmster Brad Pitt. Ze werd online opgelicht voor maar liefst 830.000 euro. Het ruïneerde haar leven.

