Lierderholthuis zoekt vergeefs naar kroegbaas: Belangrijk voor het dorp

Na een vernietigende brand in 2020, staat er al weer een tijdje een nieuwe kroeg. Het café in het dorpshuis in Lierderholthuis is sfeervol, ruim en met een prachtige serre, terras en grote horecakeuken. Maar een kroegbaas blijkt lastig te vinden. "Dit is echt belangrijk voor het dorp"Wanhopig zijn ze niet, maar het zou toch wel heel erg fijn zijn als de kroeg in het dorpshuis snel een nieuwe uitbater vindt. Kirsten Wolthuis, bestuurslid van de stichting die het dorpshuis beheert, is duidelijk. "Een enthousiaste ondernemer is goed voor het dorp en ontlast de vrijwilligers. We roepen kandidaten op zich te melden."Het nieuwe café-restaurant staat er na de brand inmiddels alweer een paar jaar. Maar de uitbater gaf vorig voorjaar aan te willen stoppen. Daarna zijn er diverse contacten met kandidaat-kroegbazen geweest. "We hebben al vergaande gesprekken gehad", zegt Wolthuis. "Maar uiteindelijk zijn die kandidaten afgehaakt. Misschien is het toch de spanning en de onzekerheid of iets nieuws wel of niet lukt."Maar Wolthuis en haar medebestuursleden zijn ervan overtuigd dat er in het café-restaurant bij het dorpshuis veel kansen liggen voor een horeca-ondernemer. Onder de rook van Zwolle, vlakbij Heino en gelegen tussen de IJssel en het Sallandse coulisselandschap ligt het dorp volgens haar op een goede plek. "Wandelaars en fietsers bijvoorbeeld, dat zijn ook allemaal mensen die hier voor een hapje en drankje terecht kunnen. Een enthousiaste uitbater zou daar goed op in kunnen spelen."De entree van het dorpshuis in de vorm van een hooiberg.En daarnaast is er de bruisende gemeenschap die Lierderholthuis zelf is. Met 500 inwoners die bijzonder actief zijn in het multifunctionele dorpshuis, waarin dus ook het café-restaurant gevestigd is. Met een gymzaal, een buitenschoolse opvang, vergaderruimten, een jeugdhonk en een podium voor toneelvoorstellingen en andere optredens. "Er is hier echt van alles mogelijk in een heel actieve gemeenschap. Bijvoorbeeld ook feesten en partijen in de grote gymzaal", aldus Wolthuis.Een dorp met een grote gemeenschapszin dus, zo bleek ook na de vernietigende brand in het voorjaar van 2020. Toen werd het oude café bij het dorpshuis volledig door brand verwoest. Binnen twee jaar is het café met behulp van subsidies weer opgebouwd. "Maar vooral ook met de hulp van heel veel vrijwilligers uit het dorp. Elke zaterdag zat het hier bomvol."Wolthuis tot slot: "We zoeken echt een ondernemend iemand die het leuk vindt om hier samen met het dorp en de vrijwilligers iets moois van te maken. Dat hoeft niet iemand uit de buurt te zijn, maar wel iemand die weet wat het is om in een klein dorp te zitten. We nodigen kandidaten van harte uit om te komen kijken."