Superman-strip uit 1938 verkocht voor 15 miljoen dollar

Een zeldzaam exemplaar van een stripboek van Superman is verkocht voor 15 miljoen dollar (bijna 13 miljoen euro), een recordbedrag voor een stripboek. De strip - Action Comics No. 1 - komt uit 1938 en werd toen voor 10 dollarcent verkocht. Kenners gaan ervan uit dat er nu nog zo'n honderd exemplaren van bestaan.De strip werd verkocht bij online veilinghuis ComicConnect. Topman Vincent Zurzolo meent dat het boekje het begin van het superheldengenre markeert en tot de waardevolste stripboeken ter wereld behoort. "Dit is de heilige graal onder de stripboeken. Zonder Superman en zijn populariteit zouden er geen Batman of andere legendarische superhelden zijn."De strip verhaalt hoe Superman is ontstaan en hoe hij van een andere planeet op aarde kwam. Ook wordt verteld hoe Superman als zijn alter ego Clark Kent op aarde leefde.Wie de strip verkocht en gekocht hebben is niet bekend. Volgens Zurzolo wilden beiden anoniem blijven.Nooit eerder werd zoveel geld voor een stripboek neergelegd. "Het overtreft het vorige record voor een stripboek, dat afgelopen november werd gevestigd toen een exemplaar van Superman nr. 1 op een veiling werd verkocht voor 9,12 miljoen dollar. Het zegt ook veel over de belangrijkheid van dit boek", aldus Zurzolo.Het stripboek kwam eerder in het nieuws, toen het in 2000 werd gestolen uit het huis van de Amerikaanse acteur Nicolas Cage in Los Angeles. In 2011 dook het weer op, toen het werd gevonden door een man die in Californië de onbekende inhoud van een verlaten opslagloods kocht.De vinder gaf de strip terug aan de acteur, die hem kort daarna verkocht op een veiling, waar de strip ruim twee miljoen opleverde. Een flinke winst: Cage kocht het stripboek vier jaar voordat het uit zijn huis gestolen werd voor 150.000 dollar.In 2021 ging een ander exemplaar van Action Comics No. 1 nog voor 3,25 miljoen dollar onder de hamer.