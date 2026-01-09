Baas die privé-appjes las, moet ex-werknemers elk 2000 euro betalen

Een Noord-Hollands horecabedrijf moet twee voormalige werknemers elk 2000 euro betalen, omdat de leiding van het bedrijf door hun privé-appberichten had zitten te neuzen. Volgens de rechter kan dat niet door de beugel.



Omdat de twee werknemers zich in hun apps uitermate kritisch over hun collega’s en de leidinggevenden hadden uitgelaten, werden zij door het horecabedrijf op straat gezet. Dat blijkt uit een onlangs openbaar geworden uitspraak van de rechtbank Noord-Holland.



De zaak betreft twee jonge koks, die sinds eind 2024 werkten voor een Haarlems café-restaurant, dat onder het Amsterdamse horecabedrijf De Jaren valt. De mannen, die goede vrienden van elkaar zijn, waren door het bedrijf aangetrokken om een nieuw concept voor de keuken te ontwikkelen. Maar de invoer daarvan werd tot frustratie van de koks enkele malen uitgesteld.



In hun privé-appberichten uitten de twee vrienden hun ongenoegen, en lieten zich daarbij zeer kritisch uit over hun collega's en leidinggevenden. Dat ging mis, omdat een van de koks voor zijn privé-appberichten een bedrijfslaptop gebruikte.



Toen de leidinggevende van de bediening deze laptop afgelopen juni voor haar werk wilde gebruiken, viel haar oog op een (volgens haar nog openstaand) app-gesprek tussen de twee koks. Mede omdat de werknemers zich daarin ook kritisch over haar uitlieten, las zij de berichten en maakte er foto's van. Daarmee stapte zij naar de leiding van het horecabedrijf.

