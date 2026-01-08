Swiftonomics in de wijnkelder: Taylor Swift veroorzaakt run op Sancerre

Taylor Swift heeft met één achteloos in beeld gebrachte fles een mini‑wijndoorbraak voor Frankrijk veroorzaakt. In haar Disney‑docuserie “The End of an Era” verschijnt enkele seconden een fles Sancerre van Domaine de Terres Blanches, waarna Swifties massaal op zoek gingen naar precies die wijn.​​Binnen dagen behoorde de Sancerre bij de bestverkochte wijnen op grote Amerikaanse platforms als Total Wine en schoten Google‑zoekopdrachten naar “Domaine de Terres Blanches” en “Sancerre” omhoog. De wijnmaker spreekt van een “complete verrassing” en noemt het “bizar om te zien hoeveel impact één persoon kan hebben op een wijngaard die helemaal niet zo bekend is”. Dat is Swiftonomics in zijn puurste vorm: alles wat de zangeres zichtbaar aanraakt, verandert in goud.​​Swift staat al langer bekend als wijnliefhebber. In een talkshow zei ze eerder dat ze Sancerre, sauvignon blanc en pinot grigio meeneemt als ze ergens op bezoek gaat. Analisten vragen zich inmiddels hardop af of haar voorkeuren bijdragen aan de groeiende populariteit van witte wijn, terwijl rode wijn terrein verliest. Voor de kwakkelende Franse wijnsector is de hoop duidelijk: laat het nog wat flessen meer zijn.