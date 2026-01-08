Zeven jaar cel voor Belgische vrouw die ex-man vernedert en uithongert in hondenhok

In België is een 47-jarige vrouw veroordeeld tot zeven jaar cel voor het ernstig mishandelen en van vrijheid beroven van haar man. De man werd onder meer opgesloten in een hondenhok bij de woning in Grobbendonk (provincie Antwerpen). Afgelopen maart ontsnapte de man vanuit het hondenhok naar de buren om hulp te vragen.



De man kwam blootvoets en alleen gekleed in een onderbroek en T-shirt op het keukenraam van zijn buren kloppen, schrijft Het Laatste Nieuws (HLN). Hij was op dat moment net ontsnapt uit het hondenhok waar zijn ex hem had opgesloten.



"Hij had zijn laatste krachten gebruikt om te ontsnappen. De man was totaal gedesoriënteerd. Gelukkig passeerde er kort na aankomst van de politie een man op de fiets. Die herkende het slachtoffer als zijn buurman en kon zijn adres geven", zei de openbaar aanklager afgelopen december in de rechtbank.



HLN schrijft dat de man nog slechts 'een schim van zichzelf was' door aanhoudende mishandeling en uithongering. "Foto’s tonen aan dat hij aan het begin van de relatie een sterke, gezonde man was. Op foto’s na de feiten zien we een verbrand skelet."



De vrouw verklaarde aan de politie en hulpdiensten volgens Belgische media dat haar man maandenlang depressief was en zichzelf juist verwondde. In het begin werd ze nog geloofd, waardoor ze zelfs bij het slachtoffer mocht blijven in de ambulance. "Je moet zwijgen", fluisterde ze daar in zijn oor. Maar toen een ambulancemedewerker dat hoorde en de angst bij de man zag, werd de vrouw uit de ambulance gezet en gearresteerd.



De man verklaarde in zijn eerste verhoor met de politie nog dat het zijn eigen schuld was, omdat hij 'zijn werk in het huishouden niet goed deed'. Maar kort daarna groeide het besef dat wat hij heeft doorstaan niet normaal was, schrijft HLN. "De uitwerpselen van hun zestig chihuahua’s moest hij opruimen met bleekmiddel. Maar wel op blote voeten, want zijn schoenen had zij verstopt, met bijtende verwondingen tot gevolg. Om te controleren dat hij toch de hele dag poetste, had ze een camera geïnstalleerd. Het ging om pure slavernij. De schaamte voorbij", zei de aanklager.



De vrouw overgoot ook haar man met kokend water, nadat twee van de zestig honden die woonden bij het koppel waren overleden. Vorige maand werd ze al veroordeeld tot een boete van 3600 euro vanwege de erbarmelijke omstandigheden waarin zestig honden, voornamelijk chihuahua's, in de woning leefden.



Door de filmpjes die de vrouw maakte van de vernederingen, had het OM in België genoeg bewijsmateriaal. In de filmpjes was de vrouw lachend te horen, terwijl ze haar man vernederde. Op een van de filmpjes was ook te zien dat het de man niet meer lukte om zijn jas aan te doen. "Mijn cliënt is op het nippertje aan de dood ontsnapt", zei de advocaat van het slachtoffer.

Dat dit gewoon kan bestaan, dat die vrouw niet eerder eens tegen de lamp gelopen is?



Hier zijn toch geen woorden voor. @MIADIA : blijkbaar hadden ze geen vrienden / familie.Hier zijn toch geen woorden voor.

